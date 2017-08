Magna Steyr: V primeru pritožb ne bi dosegli rokov, projekt ogrožen

Pritožbe na okoljevarstveno dovoljenje

23. avgust 2017 ob 11:20

Ljubljana,Hoče - MMC RTV SLO, STA

Pritožba na izdano okoljevarstveno soglasje za projekt Magne v Hočah bi ogrozila časovni razpored in s tem celoten projekt, so povedali v Magni in na gospodarskem ministrstvu.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so s predstavniki Magne Steyr v stikih, so povedali za Slovensko tiskovno agencijo. Avstrijski tovarnarji so "potrdili gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela na Madžarskem, vendar zatrjujejo, da smo še vedno primarna lokacija oz. prva izbira".

Ministrstvo bo tako, dokler se vlagatelj ne bo opredelil drugače, nadaljevalo vse predvidene dejavnosti, so dejali.

Pripravljena je bila okvirna časovnica, ki je predvidevala izdajo gradbenega dovoljenja v septembru, vendar pod predpostavko, da na izdano okoljevarstveno soglasje ne bo pritožb, so dejali na ministrstvu in dodali, da sicer izdaja okoljevarstvenega soglasja in obravnava predmetnih pritožb ni v njihovi pristojnosti.

"Je pa dejstvo, da bo eventualna pritožba ogrozila časovni razpored in s tem tudi celoten projekt," so ocenili.

Zitz: Imamo rok, ta je lahko ogrožen

Wolfgang Zitz, ki je v Magni odgovoren za proizvodnjo avtomobilov, je po pisanju Večera v torek potrdil, da je njihov cilj začetek dela v obratu v Hočah konec leta 2018 in da z morebitno pritožbo zoper okoljevarstveno soglasje teh rokov ne bo več mogoče doseči. Odločitev uprave glede opustitve načrtov v Sloveniji sicer še ni padla, je dodal.

Informacij o gradbenem dovoljenju na Madžarskem ni želel komentirati, je pa dejal, da več ko imajo težav v Sloveniji, bolj delujejo po planu B, "tako da trenutno peljejo dva projekta hkrati".

12 stranskih udeležencev

V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja v Sloveniji je 12 stranskih udeležencev. Okoljska nevladna organizacija Slovenski E-forum se bo pritožila, je v torek za nekatere medije povedal predstavnik organizacije Gorazd Marinček, in sicer zato, ker jepo njihovem mnenju določeno vplivno območje premajhno in ker na ustni obravnavi niso mogli komentirati izdaje vodnega soglasja, ker je direkcija za vodo tega izdala tik pred izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Da se bodo "zelo verjetno" pritožili, so napovedali tudi v organizaciji Umanotera. Skrbijo jih izpusti iz prometa ter s tem povezana kakovost zraka in javno zdravje, je povedal Andrej Gnezda iz Umanotere.

Sestanek z nekdanjima županoma

Predstavnika Magne Zitz in David Adam, vodja projekta gradnje tovarne v Hočah, sta se po poročanju časnika Večer v torek sestala z nekdanjima županoma Maribora Alojzijem Križmanom in Borisom Sovičem ter sprejela njuno ponudbo o oblikovanju stalnega okoljskega partnerstva in skupnem monitoringu zastavljenih okoljskih zahtev.

Po predlogu bi Magna omogočila digitalni monitoring, ki bi ga spremljale lokalna skupnost v občini Hoče, ena od nevladnih okoljevarstvenih organizacij in univerza ali ustrezen neodvisni inštitut, je za Večer povedal Sovič.

