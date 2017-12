Matić: Poštar nam je dejal, da moramo oditi tako ali drugače

Dogajanje v Luki Koper

21. december 2017 ob 12:02,

zadnji poseg: 21. december 2017 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik uprave Luke Koper Drago Matić se bo na izredni skupščini morda soočil z nezaupnico. Zatrdil je, da v ozadju ni neurejenega stanja pri poslovanju z izvajalci pristaniških storitev.

Delničarji Luke Koper bodo o nezaupnici upravi pod vodstvom Dragomirja Matića odločali na izredni skupščini 29. decembra. Točko predlaga nadzorni svet, in sicer zaradi ugotovitev posebne revizije poslov družbe z izvajalci pristaniških storitev, ki jo je v skladu s sklepi junijske skupščine naredila revizijska družba Pricewaterhousecoopers.

Revizija, ki je zajela obdobje zadnjih treh let, je med drugim pokazala, da Luka Koper poslovnega modela poslovanja z izvajalci pristaniških storitev na strateški ravni ne upravlja aktivno. Hkrati je revizor opozoril na tveganja s področja kršenja delovno-pravne zakonodaje, nadzora nad temi izvajalci in korupcijskih tveganj.

Matić: Poštar je dejal, da moramo oditi

Uprava je že pred dnevi zavrnila nekatere očitke iz dokumenta in opozorila, da poročilo ni objektivno in nepristransko. Matić pa je tokrat na novinarski konferenci v Kopru dejal, da je eden od nadzornikov še pred začetkom dela revizorjev prišel povedat, da bo uprava morala oditi.

"Upravo je obiskal poštar, ki nam je povedal, da uprava mora oditi tako ali drugače," je povedal. S poštarjem je mislil na enega od petih novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, ki so bili na junijski skupščini na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) imenovani v nov nadzorni svet. Ni pa to bil predsednik nadzornikov Rado Antolovič, je dodal. Po informacijah TV Slovenija je vlogo poštarja "oddigral" nadzornik Milan Jelenc.

Uprava je bila nato tudi na seji nadzornega sveta pozvana, naj odstopi in sprosti mesto za nekoga drugega, šele zatem je revizor začel z delom. "Zakaj se gremo zahrbtne igrice, če pa v ozadju ni poslovanje z izvajalci pristaniških storitev, kajti ta uprava je edina, ki je te zadeve začela premikati," je dejal Matić.

"Vprašam ravno obratno: zakaj se jo ustavlja v teh namenih," je dodal in nanizal podatke, da se je od leta 2013, ko je mandat nastopila njegova uprava, število zaposlenih v Luki Koper povečevalo. "Konec leta 2017 bo v Luki Koper zaposlenih 931 ljudi, torej smo zaposlili 143 novih delavcev, načrt za leto 2018 predvideva še več kot 200 novih rednih zaposlitev, za naslednjih pet let pa več kot 500," je povedal.

Na naslednji seji je zahteva dobila tudi ime: "Na seji smo dobili poziv naj se umaknemo in naredimo prostor za Gašparja Gašparja Mišiča". Nadzorni svet je upravi omejil pooblastila, kar bo, kot je dejal, že v naslednjih dneh povzročilo škodo: "December je čas obnavljanja in sklepanja poslov, uprava pa je zdaj blokirana."

Kako usmerjeno proti upravi je delala država, kaže po Matičevih besedah tudi dogajanje okoli revizije . "Ko je neodvisni revizor pripravil vmesno poročilo, v katerem niso bile ugotovljene nepravilnosti, in ga predstavil na nadzornem svetu, kjer uprave ni bilo, nadzorniki niso bili zadovoljni in so revizorju naročili dodatno delo. Odpeljal je za tovornjak dokumentacije, vse s ciljem, da se pride do drugačnih zaključkov, kot v vmesnem poročilu. Končno poročilo sta Luka in NS dobila v nedeljo zvečer 12. novembra, že zjutraj je NS na seji sprejel sklep, da se ga uvrsti na izredno skupščino."

"Očitki v obliki revizijskih poročil o nepravilnosti so polni zavajanj in neresnic, tudi o stroških dela. V SDH-ju so zamešali amortizacijo in stroške dela, ne znajo izračunati niti povprečno plačo v Luki. Navajajo neresnične podatke. Če tega ne zna izračunati nekdo na taki funkciji, to ni zaskrbljujoče samo za Luko, ampak za celo državo," je po poročanju novinarke Eugenije Carl prepričan Matić.

"Aktivnosti za mojo zamenjavo so stekle že januarja 2015, ko smo povedali, da v holdingu ne vidimo ne potrebe ne koristi za Luko. Pravi razlogi za rušenje uprave so holding, zaledni terminal Divača, tretji pomol, pristaniška uprava, zakon in referendum o drugem tiru, koncesijska pogodba, koncesijsko območje," prave razloge za zamenjavo naniza Matič in dodaja: "Postavljali so nam nemogoče plane, da je treba bistveno dvigniti rast prihodkov da moramo dvigniti cene storitev, to je bilo neracionalno, tvegali bi izgubo poslov. Ali pa glede koncesijske pogodbe, glede investicij, in umika z določenega območja. Vse to, da moramo uresničiti najkasneje do leta 2021, zato ker je to leto pred naslednjimi volitvami, in tako nam je bilo tudi povedano."

Na očitke, da z lastniki ni bilo pravega dialoga Matič odgovarja: "Sestali smo se večkrat, so pa pogosto prihajale tudi zahteve za pogovore na štiri oči. Na pritiske in izsiljevanja nismo pristajali!"

Matić, ki je prepričan, da so v ozadju zahtev po zamenjavi uprave druge zadeve, se zato sprašuje, zakaj se problematika najemanja delavcev prek izvajalcev pristaniških storitev namesto rednega zaposlovanja ni reševala že prej.