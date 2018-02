MDK ostal brez certifikata izbrana kakovost

22. februarja bo znano, ali bo proizvodnja v obratu stekla

6. februar 2018 ob 18:32

Družba MDK, katere proizvodnja po sklepu inšpekcije stoji, je ostala brez certifikata izbrana kakovost, je na izredni seji odločil upravni odbor GIZ-a Mesne Industrije Slovenija.

Združenje bo pristojnemu certifikacijskemu organu v enem tednu poslalo uradni poziv k začasnemu umiku MDK-ja s seznama certificiranih proizvajalcev izbrane kakovosti. Po besedah generalne sekretarke omenjenega združenja Ane Ahčin gre pri certifikatu za nadstandardne kakovost, varnost in nadzor.

"Ker je bila družbi MDK izdana odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o začasnem zaprtju obrata, je GIZ Mesne industrije Slovenije kot nosilec skupinskega certifikata za goveje meso dolžan ukrepati v skladu z veljavno specifikacijo za meso in nosilcu dejavnosti, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, odvzeti certifikat izbrana kakovost," so v sporočilu za javnost zapisali v omenjenem gospodarskem interesnem združenju (GIZ).

Družba MDK se bo lahko za certifikat znova potegovala, ko bo znova odprla obrat oz. ko bo inšpekcija ugotovila, da podjetje izpolnjuje vse pogoje za vzpostavitev proizvodnje. Takrat bo certifikacijski organ preveril skladnost proizvodnje zaščitenih proizvodov s specifikacijo, in če bo ta ustrezna, bo izdal certifikat, je še pojasnila Ahčinova.

Kot zagotavljajo v združenju, je dogajanje v MDK-ju osamljen primer v branži, "ki pa meče slabo luč na celotno panogo", a kljub temu to ne bo imelo večjih posledic na celotni sektor. "Varnost in kakovost hrane je temeljna pravica, ki smo jo proizvajalci dolžni brezpogojno zagotavljati potrošnikom," so poudarili po današnji seji upravnega odbora združenja, ki ga vodi Izidor Krivec iz Celjskih mesnin.

"Slovenski mesnopredelovalni obrati zagotavljajo visoke tehnične, higienske in kakovostne standarde, vodstva družb pa zagovarjajo ničelno toleranco do odstopanj pri zagotavljanju varnosti in kakovosti mesa in mesnih izdelkov," so poudarili.

Samo v zadnjih nekaj letih je bilo v mesnopredelovalne obrate za zagotavljanje higiensko varnostnih, tehničnih in kakovostnih standardov ter v razvoj in nove tehnologije po pojasnilih združenja vloženih več kot 100 milijonov evrov, zato ta primer neupoštevanja zakonskih standardov ne more izničiti truda celotne panoge. Dejstvo je, da je ukrep Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dodatno zagotovilo, da nadzor deluje, poudarjajo v združenju.

Temeljit pregled pred koncem enomesečnega roka

Inšpekcija je obrat MDK-ja konec januarja začasno, za en mesec, zaprla zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov. Inšpekcija je MDK-ju pred zaprtjem obrata v nekaj mesecih izdala 11 ureditvenih odločb. Kot je povedala direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak, bo inšpekcija pred iztekom enomesečnega roka znova preverila vse prostore in dokumentacijo notranjih kontrol. Če bo vse urejeno v skladu s predpisi, se bo obrat po njenih pojasnilih odprl, v nasprotnem pa se zaprtje podaljša.

Direktor MDK-ja Edvard Fonda je v ponedeljek zagotovil, da so izdelki MDK-ja varni, v obratu pa trenutno potekajo urejevalna oz. vzdrževalna dela, kot je npr. urejanje tlakov, izolacije, kotla za vampe in napajalnikov v hlevu, za kar bodo odšteli nekaj 10.000 evrov. Fonda verjame, da jim bo do 22. februarja uspelo sanirati, kar jim je bilo naloženo, in da bo proizvodnja takrat stekla.

