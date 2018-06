Med Agrokorjevimi podjetji največ vreden Mercator

Skupna vrednost ocenjena na okoli 3,5 milijarde evrov

8. junij 2018 ob 19:22

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški koncern Agrokor je objavil nove ocene vrednosti svojih posameznih podjetij. Največjo vrednost ima slovenski trgovec Mercator, ki je ocenjen na 878,6 milijona evrov.

Skupna vrednost vseh podjetij znotraj največje hrvaške skupine je ocenjena na nekaj manj kot 3,5 milijarde evrov, so objavili na spletni strani koncerna.

Nova ocena temelji na dobičku iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki je zvišan za povprečni multiplikator za določen sektor pri prodaji podobnih podjetij, in na podlagi poslovnih projekcij za srednjeročno obdobje, je pojasnila izredna uprava koncerna. Kot so opozorili, nova ocena še ni končna. Ni namreč znan t. i. entity priority model poplačila in odpisa dolgov.

Po Mercatorju Jamnica

Preliminarna vrednost poslovnega sistema Mercator je 878,6 milijona evrov, kar je več kot tretjina vrednosti 19 osnovnih podjetij iz koncerna brez slovenskega trgovca. Vrednost Agrokorjevih 19 glavnih podjetij je namreč ocenjena na nekaj manj kot 2,2 milijarde evrov.

Mercatorju po vrednosti sledi Jamnica, ki je ocenjena na 494,9 milijona evrov. Pri vrhu so še Ledo, ki je ocenjen na 280,9 milijona evrov, Belje z vrednostjo 276,5 milijona evrov in trgovec Konzum, ki je ocenjen na 209,3 milijona evrov. Ob Konzumu so dodali, da so vrednost ocenili po obračunu vseh najemov, vključno s finančnim lizingom za objekte, ki so jih prodali in potem najeli.

Izredna uprava pričakuje, da bodo do 10. julija sklenili pogodbo o poravnavi. Upniki Agrokorja so prijavili za 58 milijard kun (okoli 7,8 milijarde evrov) terjatev, izredna uprava koncerna pa jih je priznala za približno 41 milijard kun.

B. V.