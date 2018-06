Med novimi nadzorniki Mercatorja Peruško, ostaja Lahovnik

Skupščina Mercatorja je v nadzorni svet imenovala Fabrisa Peruška, izrednega pooblaščenca hrvaške vlade v večinskem lastniku Mercatorja Agrokorju, Ireno Weber in Sergeja Volka ter za nov mandat Mateja Lahovnika in Ivico Mundrinića.

Delničarji Mercatorja, med katerimi je z nekaj manj kot 70-odstotnim deležem največji hrvaški Agrokor, so se seznanili z odstopi nadzornikov Anteja Ramljaka (z 28. februarjem 2018), ki je bil pred Fabrisom Peruškom pooblaščenec hrvaške vlade v Agrokorju, Tea Vujčića (s 4. aprilom 2018) in Damirja Kuštraka (s 16. aprilom 2018) ter z dejstvom, da Mateju Lahovniku in Ivici Mudriniću 29. avgusta preneha mandat.

V nadzorni svet so imenovali Peruška, Ireno Weber in Sergeja Volka ter od 30. avgusta naprej Lahovnika in Mudrinića, so sporočili iz Mercatorja. V nadzornem svetu je predstavnik kapitala še Vladimir Bošnjak, predstavniki zaposlenih pa so Matjaž Grošelj, Vesna Stojanović in Jože Lavrenčič.

Družba lani ni ustvarila dobička

Predsednik uprave Tomislav Čizmić je na skupščini predstavil poslovanje družbe v lanskem letu in poudaril, da Mercator v svoji osnovni dejavnosti posluje pozitivno in z rastjo, kar dokazuje tudi poslovanje v prvem trimesečju letos. Ker družba v letu 2017 ni ustvarila dobička, skupščina o njegovi delitvi ni odločala.

Skupščina je upravi družbe za preteklo leto podelila razrešnico, enako je storila tudi v primeru bivšega predsednika nadzornega sveta Ramljaka in članov Mudrinića, Lahovnika in Bošnjaka ter bivšega člana nadzornega sveta Vujičića kot predstavnika kapitala in člana nadzornega sveta, ki predstavlja zaposlene.

Ni pa podelila razrešnice nekaterim nekdanjim članom nadzornega sveta družbe, in sicer Anteju Todoriću, Damirju Kuštraku, Ivanu Crnjacu in Darku Knezu, so še sporočili iz družbe.

Mercator je po oceni, ki jo je Agrokor objavil 8. junija, najvrednejše podjetje v okviru koncerna Agrokor. Ocenjen je na 878,6 milijona evrov. Skupna vrednost vseh podjetij znotraj največje hrvaške skupine je ocenjena na nekaj manj kot 3,5 milijarde evrov.

Izredna uprava Agrokorja pričakuje, da bo z upniki, ki imajo priznanih za okoli 41 milijard kun (okoli 5,6 milijarde evrov) terjatev, pogodbo o poravnavi sklenili do 10. julija. Po neuradnih podatkih naj bi ruski banki Sberbank in VTB pridobili približno 46,5-odstotni delež Agrokorja. Sberbank je z okoli 18-odstotnim deležem med lastniki Mercatorja, ena od možnosti pa je, da bi delež v okviru poravnave prodali Agrokorju.

