Med sedmimi ponudbami za Alitalio tudi ponudbi Easyjeta in Lufthanse

Italijanska vlada si želi prodaje Alitalie v celoti

17. oktober 2017 ob 07:49

Rim - MMC RTV SLO, STA

Alitalia je do izteka roka prejela sedem zavezujočih ponudb, med njimi sta tudi ponudbi britanskega nizkocenovnega prevoznika Easyjet in nemškega letalskega velikana Lufthansa.

Tako Lufthansa kot Easyjet se zanimata za nakup le določenih delov Alitalie, kar bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povzročilo nezadovoljstvo v Italiji, kjer naj bi si želeli prodati Alitalio v enem paketu in se tako izogniti množični izgubi delovnih mest.

Vodstvo Lufthanse je potrdilo, da so oddali ponudbo za nakup dela Alitaliinih letalskih povezav po svetu in neposrednih letov v Evropi. Vzpostaviti želijo "novo Alitalio". V Easyjetu pa so dejali, da so zainteresirani za določene dele prestrukturirane Alitalie.

Lufthansa bi ukinila 6.000 delovnih mest

Italijanski časnik Corriere della Sera poroča, da naj bi Lufthansa za Alitalio ponujala 500 milijonov evrov. Načrtovala naj bi tudi zmanjšanje števila delovnih mest za približno 6.000 ter ukinitev letalskih povezav na kratkih in srednjih progah. Družba ima sicer več kot 11.000 delavcev.

Italijanska vlada si želi preprečiti razkosanje Alitalie na več delov in močne reze v število zaposlenih. Vprašanje pa je, ali sploh obstaja kdo, ki bi Alitalio hotel prevzeti v celoti. Italijanski prevoznik namreč velja za družbo, ki je ni mogoče sanirati. Pred časom se je za nakup zanimal nizkocenovni prevoznik Ryanair, ki pa se je konec septembra umaknil.

Do odločitve o Alitalii še nekaj časa

Preden bo prišlo do dokončne odločitve o prihodnosti italijanske letalske družbe, ki je že več let v krizi, pa bo minilo še kar nekaj časa. V petek je namreč vlada v Rimu podaljšala rok za dokončen zaključek prodajnega procesa, ki je zdaj konec aprila 2018. Do tedaj naj bi Alitaliina letala obdržalo v zraku podaljšanje premostitvenega posojila z letošnjega novembra na september 2018 skupaj z dodatnimi 300 milijoni evrov.

B. V.