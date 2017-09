Mercator: Družba pri nobenem poslu ni bila prikrajšana oz. kakor koli oškodovana

Mercatorjevo poročilo o odnosih z Agrokorjem

7. september 2017 ob 10:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mercator je v prvem poročilu o poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom Agrokorjem in z njim povezanimi družbami, zapisal, da so vsi posli ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti.

"Družba pri nobenem poslu ni bila prikrajšana oz. kakor koli oškodovana," piše v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

"Na podlagi notranjih aktov, uveljavljenih zavez pred sprejetjem zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za državo in na podlagi določil tega zakona je mogoče ugotoviti, da družba večinskemu družbeniku ali z njim povezanim družbam ni podelila nikakršnih poroštev, garancij, posojil, jamstev ali podobnih zavez," v poročilu navaja Mercator.

Mercator tudi ni neposredno ali posredno odobril posojila, predujma ali podobnega instrumenta, blagovnih posojil ali plačal storitev večinskemu lastniku ali povezanim družbam brez soglasja izrednega člana uprave, dodajajo. Med 8. majem in 8. avgustom, na katerega se nanaša poročilo, ni pristopil k plačilu ali plačilo izvedel namesto večinskega družbenika ali z njim povezanih družb.

Po Mercatorjevih zagotovilih je izredni član uprave Gregor Planteu, ki ga je država na to mesto imenovala spomladi, da bdi nad Mercatorjevimi posli z Agrokorjem, ki je v postopku zaradi insolventnosti, ter da onemogoči njegovo sanacijo na plečih Mercatorja, je sodeloval pri vseh odločitvah uprave, povezanih z vsemi družbami v skupini Mercator, in ne samo za samo družbo Mercator.

V poročilu razkrivajo posle, ki so se nanašali na nabavo in prodajo trgovskega blaga, financiranje, nepremičnine, marketinške storitve, storitve informatike ter storitve v zvezi s kartico Pika.

G. C.