Mercator ne bo odstopil od naložbe v novi logistični center

Projekt naj bi predvidoma zaključili do leta 2020

10. september 2017 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mecator bo kljub težavam, s katerimi se sooča njegov lastnik Agrokor, zgradil logistični center v ljubljanskem BTC-ju. Investicija bo težka okoli 100 milijonov evrov.

Gradnja logističnega centra je bilo ključno sporočilo nastopa Mercatorjevega predstavnika na zadnjem Nepremičninskem razvojnem forumu, ki je v sredo in četrtek potekal v Kristalni palači. Zaradi Agrokorjevih turbulenc so se namreč mnogi spraševali, kaj bo z napovedano 100 milijonsko investicijo v novi Mercatorjev logistično distribucijski center ob Letališki cesti v BTC-ju. Če je bilo to še pred pol leta odprto vprašanje, zdaj to ni več, je na forumu povedal Luka Jurkovič, pomočnik Mercatorjeve uprave za področje nepremičnin.

"V teh časih vsem pride na misel, da bomo od te naložbe odstopili, a to nikakor ne drži, saj je naložba potrebna, Mercator dela naprej," je pojasnil Jurkovič in dodal, da so morali časovnico zaradi dolgotrajnih birokratskih postopkov malce zamakniti, tako da pričakujejo realizacijo projekta v letu 2020.

Soinvestitorja projekta na letališki cesti sta še Slovenske železnice (SŽ) in MGS Kompas, vsi skupaj pa bodo kandidirali za evropska sredstva pri urejanju komunalne infrastrukture. Mestna občina naj bi podroben prostorski načrt sprejela prihodnje leto.

Poleg skladišč bodo na 140 tisoč kvadratnih metrih površine postavili tudi poslovno stavbo, ki je verjetno ne bo uporabljal samo Mercator. Zdajšnjo, na Dunajski cesti, pa naj bi predelali v stanovanjsko stavbo, kar bi v času povečanega povpraševanja po stanovanjih lahko pokrilo tretjino naložbe v logistični center.

G. K., Marjan Vešligaj, Radio Slovenija