Metliška Beti po štirih letih spet lažje diha - poplačali še zadnje obveznosti iz "prisilke"

Ohranili so samo še program prej

10. oktober 2017 ob 12:08

Metlika - MMC RTV SLO, STA

V metliški družbi Beti, eni vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje, ki je bila od leta 2013 v prisilni poravnavi, so v ponedeljek poravnali še zadnje obveznosti postopka.

Beti je v štirih letih pod novimi lastniki in z novim vodstvom stabilizirala poslovanje, kar se je odrazilo v pozitivnih poslovnih izidih in tudi naložbah, je sporočila glavna izvršna direktorica družbe Maja Čibej in dodala, da so v družbi v ponedeljek poravnali zadnje obveznosti postopka prisilne poravnave, ki so ga pravnomočno potrdili pred natanko štirimi leti. Kljub postopku pa so v tem obdobju v posodobitev proizvodnje, nadgradnjo čistilne naprave in prenovo kotlovnice ter v opremo fizikalnega laboratorija in nove stroje previjanja in barvarne vložili poldrugi milijon evrov.

Zadnjo naložbo - štiri nove barvarske aparate za majhne serije - so uporabi predali v ponedeljek, hitro izvedbo omenjene naložbe pa jim je s posojilom omogočil izraelski poslovni partner Delta Galil Ind., ki je med vodilnimi svetovnimi proizvajalci športnega tekstila za številne znane blagovne znamke.

Družbo bremeni visok dolg do DUTB-ja

Čibejeva je še dodala, da sicer Beti še vedno bremeni visok dolg do Družbe za upravljanje terjatev bank. Ob polletju je bilo v Beti zaposlenih 166 ljudi, število in strukturo zaposlenih pa sproti prilagajajo potrebam in načrtom. Po podatkih uprave, navedenih v polletnem poročilu o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja, je prodaja Beti v polletju dosegla nekaj več kot 5,36 milijona evrov, s čimer je za slabe štiri odstotke zaostala za načrti. Čisti dobiček v višini nekaj več kot 91.000 evrov je bil za dobro polovico manjši od načrtov.

Polletni poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal nekaj manj kot 430.000 evrov, izid pred amortizacijo (EBITDA) pa je dosegel nekaj več kot 640.000 evrov. Sicer pa z ukrepi finančnega prestrukturiranja zagotavljajo stabilen denarni tok. V Beti na letni ravni letos pričakujejo petodstotno rast prodaje in približno 100.000 evrov čistega dobička.

Beti po podatkih družbe več kot devet desetin svojih izdelkov proda na tujih trgih, predvsem v ZDA, EU, Rusiji, Belorusiji in Izraelu. Pri svojem programu preje sicer beleži rast, program pletiv pa so leta 2013 zaradi nerentabilnosti opustili, tako da v Beti ostaja le še proizvodnja preje in letos ustanovljeni center za razvoj prej. Vse druge programe in proizvodnjo so ukinili že prej.

T. K. B.