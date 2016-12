Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 23 glasov Ocenite to novico! Delnice investicijske banke Goldman Sachs so bile včeraj tudi za več kot dva odstotka v plusu in so najzaslužnejše, da se je elitni indeks Dow Jones na začetku trgovanja le na 13 točk približal meji 20 tisoč. Foto: Reuters Dolar je v primerjavi z evrom na 14-letnem vrhu. V torek je bilo treba za evro v nekem trenutku plačati le še 1,0352 dolarja. Foto: Reuters Tečaj Microsoftovih delnic se je v zadnjih petih letih potrojil. Foto: Reuters Na Ljubljanski borzi so bile v torek najprometnejše Petrolove delnice. Sklenjenih je bilo 119 poslov v skupni vrednosti 618 tisoč evrov, tečaj pa se je znižal na 311 evrov, kar je najmanj v zadnjem mesecu. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Milijonarji zaupajo Trumpu in verjamejo v nadaljnjo rast delnic

Točka preloma pri nafti: 55 dolarjev

21. december 2016 ob 08:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Finančne delnice, ki so po zmagi Trumpa dobile zalet, naj bi tudi v letu 2017 nadaljevale rast, potem ko so bile od finančne krize grdi raček Wall Streeta.

Višja gospodarska rast, manjša regulacija in višje obresti, ki jih po Trumpovi selitvi v Belo hišo pričakujejo v ZDA, bi morale pozitivno vplivati na cene delnic, zlasti finančnih. Čeprav je indeks finančnih delnic po ameriških volitvah pridobil skoraj 20 odstotkov, naj bi bilo prostora za rast še precej. Pri družbi BMO Capital Markets celo menijo, da bi bil ta sektor šele po nadaljnji 30-odstotni rasti primerno ovrednoten.

Realne obresti so blizu ničle

Večina analitikov pričakuje, da bodo finančne delnice res cvetele, če bo krivulja donosnosti vse strmejša in bodo donosi na dolgoročne ameriške obveznice naraščali bolj kot na kratkoročne. Ameriški delniški trg bi se utegnil na krilih pričakovane fiskalne ekspanzije odrezati bolje od evropskega, pa čeprav Fed zvišuje obresti. A realne obresti so še vedno blizu ničle, tako da pravzaprav še vedno lahko govorimo o ohlapni politiki.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 20. december:



TELEKOM +0,67 % 71,99 EUR SAVA RE +0,34 % 13,145 GORENJE +0,02 % 5,851 ZAV. TRIGLAV -0,28 % 22,95 LUKA KOPER -0,29 % 24,33 KRKA -0,41 % 51,52 PETROL -1,27 % 311,00 INTEREUROPA -0,47 % 1,137

Leta 2017 rast med 5 in 10 odstotkov

V raziskavi med ameriškimi milijonarji jih kar 60 odstotkov pravi, da bo Donald Trump poskrbel za ugodno investicijsko okolje. Spomladi je bilo takšnih le 36 odstotkov. Večina pričakuje, da bo delniški indeks S&P 500 naslednje leto pridobil med pet in deset odstotkov. Po volitvah je bila opazna rotacija med sektorji, saj so milijonarji stavili predvsem na finančne in industrijske delnice, manj pa na tehnološke.

Microsoft tretje največje podjetje v ZDA

Kljub temu nekatera tehnološka podjetja še naprej blestijo. Microsoftove delnice so pri 63,77 dolarja postavile novo rekordno vrednost. V zadnjih petih letih se je tečaj potrojil. Če so analitiki Microsoftu očitali, da se na trgu pametnih telefonov ni znašel, pa mu zdaj posel cveti predvsem zaradi zmogljive storitve računalništva v oblaku Azure. Tržna vrednost Microsofta je skoraj 500 milijard dolarjev in zaostaja le za Applom in Googlom.

Točka preloma: 55 dolarjev

Nafta je v pričakovanju podatka o precejšnjem padcu ameriških zalog včeraj krenila navzgor, tako da je brent skoraj dosegel 56 dolarjev. Pri svetovalnem podjetju Wood Mackenzie so zapisali, da je 55 dolarjev tista meja, pri kateri naftna industrija lahko ustvarja dobiček. Če bo cena 50 dolarjev ali manj, se rdečim številkam, ki so ta sektor zaznamovale po poletju 2014, ne bo mogoče izogniti.

Opec verjame, da se bo trg kmalu uravnotežil

Ciljno vrednost nafte so pri Wood Mackenzieju za konec leta 2017 postavili pri 60 dolarjih za 159-litrski sod, v naslednjih četrtletjih pa naj bi bila povprečna cena 55 dolarjev. Opec medtem zagotavlja, da se bo naftni trg uravnotežil v drugi polovici leta 2017, potem ko je bil pred kratkim med članicami Opeca in preostalimi proizvajalci dosežen dogovor o zmanjšanju črpanja za skoraj 1,8 milijona sodov dnevno.



Cene zlata najnižje po februarju

Zlato je v torek zdrsnilo na 1.125 dolarjev za 31,1-gramsko unčo. Guvernerka Feda Janet Yellen je izjavila, da je ameriški trg dela v najboljši kondiciji v skoraj desetletju, kar povečuje verjetnost, da bo ameriška centralna banka v letu 2017 res vsaj trikrat zvišala obrestno mero, kar je za lastnike zlata neugodno. Pri finančni skupini Macquarie so za skoraj 12 odstotkov znižali oceno o povprečni ceni zlata za leto 2017, na 1.216 dolarjev.

T. O.