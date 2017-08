Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mlekarstvo v Posočju: Manj dobaviteljev, a ti postajajo večji

Veliko večino izdelkov prodajo v Sloveniji

24. avgust 2017 ob 12:40

Bovec - MMC RTV SLO, Radio Koper

V Mlekarni Planika predvidevajo, da bodo prek tolminske in idrijske kmetijske zadruge do konca leta odkupili skoraj 9 milijonov litrov mleka, povečujejo pa tudi pridelavo mleka na lastnem ekološko certificiranem posestvu v Bovcu.

V Mlekarni Planika, ki na svojem posestvu v Bovcu ter v proizvodnji, trgovini in muzeju sirarstva v Kobaridu zaposluje 68 ljudi, mleko odkupujejo od okoli 100 kmetov iz Posočja in Cerkljanskega. V prvem polletju so ga odkupili 4,5 odstotka več kot lani, pojasnjuje direktorica Anka Miklavič Lipušček. ''Čeprav po drugi strani število dobaviteljev pada, tisti pa, ki so, postajajo večji. Pomembno je to, da so kmetje lastniki mlekarne, da je zadruga lastnica, lastniki zadruge so kmetje.''

Lani so imeli 9,3 milijona evrov prihodkov, največ doslej, in 325.000 evrov čistega dobička. ''Nekaj pa vozimo tudi v Italijo, v te predele ob nekdanji meji, kjer se nam prodaja lepo povečuje, saj Italijani poznajo in cenijo ne samo izdelke Planike, ampak celo Soško dolino,'' se pohvali Lipuščkova.

Tudi odkupna cena mleka je precej višja kot drugje, čeprav številke ostajajo poslovna skrivnost. Poleg nehomogeniziranega mleka pridelujejo tudi skuto, maslo, smetano, jogurte in druge mlečne izdelke, najbolj poznani pa ostajajo po sirih. Najbolj prodajan je Tolminc z zaščiteno označbo porekla, prava uspešnica so manjši siri s konopljinimi vršički, dimljeno postrvjo, zelenim poprom in številni drugi. Prihodnji teden na police prihaja še en nov sir. ''In ta sir je z dodatkom zelišča, nabranim na planinah Posočja, to zelišče pa je dobra misel.''

Z dobro mislijo bodo tako 8. septembra pričakali tudi dogodek ob 60. obletnici začetkov stare kobariške mlekarne, iz katere je zrasla današnja Planika.

Mariša Bizjak, Radio Koper