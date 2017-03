Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kakšna bo usoda Cimosa? Foto: BoBo VIDEO Cimosovi partnerji še nis... VIDEO Bodo Cimos reševali z dav... VIDEO Cimosu na pomoč država VIDEO Cimos bo iz blata poskuša... VIDEO DUTB bo vstopil v Cimos VIDEO Kdo bo odgovarjal za prop... VIDEO Palladio Finanziaria doko... VIDEO Boj za Cimos izgubljen VIDEO Prodaja Cimosa visi v zraku VIDEO Vlada upa, da si italijan... VIDEO SDH še vedno ni dobil Ita... VIDEO Usoda Cimosa še vedno vis... VIDEO Cimos: Umik Italijanov ni... VIDEO Vendarle rešitev za Cimos? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

#MMCdebata: "Alternativni načrt na kratko: davkoplačevalci, denarnice na plano."

50. MMC-debata o reševanju Cimosa

4. marec 2017 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Ni vprašanje, zakaj sedaj niso uspeli prodati Cimosa, pravo vprašanje je, zakaj ga niso prodali že zdavnaj," je bil le eden izmed številnih odzivov na sago okoli reševanja Cimosa.

Italijanski sklad Palladio Finanziaria je ta teden sporočil, da so zaradi neizpolnjenih pogojev nehali veljati dokumenti o nakupu Cimosa, sklenjeni s konzorcijem prodajalcev. V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so takoj dejali, da je čas za alternativni načrt.

#MMCdebata

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Dan pozneje je gospodarski minister Zdravko Počivalšek pojasnil, da so pripravili načrt B, po katerem bo DUTB družbo prestrukturiral po načelu zasebnega vlagatelja. To je potrdil tudi glavni izvršni direktor DUTB-ja Imre Balogh, ki je zagotovil, da je njihov načrt namenjen zagotavljanju stabilnosti družbe: "DUTB bo tu ravnal kot zasebni vlagatelj z vsemi tveganji. Zagotovili bomo, da bo družba nadaljevala razvoj. V sodelovanju s SDH-jem smo že prestrukturirali družbo in to bomo tudi nadaljevali."

Na sestanku predstavniki BMW-ja, Audija, Forda ...

Poslovni partnerji Cimosa so sicer pripravljeni sodelovanje s koprsko družbo nadaljevati, so po četrtkovem sestanku v Frankfurtu sporočili z DUTB-ja. "Danes je v izredno pozitivnem duhu potekal sestanek med predstavniki DUTB-ja, SDH-ja in Cimosovimi strankami. Med drugim so se pogovarjali o trenutni situaciji in alternativnih možnostih za nadaljnje delovanje Cimosa. Poslovni partnerji so potrdili, da so pripravljeni sodelovanje s Cimosom nadaljevati," so sporočili z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Do sestanka je prišlo po odstopu italijanskega sklada Palladio Finanziaria od nakupa Cimosa in ob nejasnih načrtih glede prestrukturiranja podjetja. V DUTB-ju niso razkrili, kateri Cimosovi poslovni partnerji so sodelovali na sestanku. Po poročanju RTV Slovenija so bili na njem med drugim prisotni predstavniki podjetij BMW, Audi, Ford, Honeywell Turbo Technologies, Borg Warner, Bosch Mahle in Magna.

Nadaljevanje seje zaradi izostanka prekinili

Medtem pa komisija DZ-ja še vedno čaka na SDH-jev in DUTB-jev načrt B za Cimos. Na seji o problematiki Cimosa so člani komisije DZ-ja za nadzor javnih financ izostanek povabljenih predstavnikov SDH-ja in DUTB-ja označili za nedopusten in sejo do zagotovitve njihove navzočnosti prekinili. Predstavniki DUTB-ja in SDH-ja se seje niso udeležili, ker da je položaj preveč občutljiv za Cimos, da bi lahko prišli, je pojasnil predsednik komisije Andrej Šircelj iz SDS-a. "Predstavniki SDH-ja in DUTB-ja niso tisti, ki bodo diktirali, katere informacije in kdaj lahko dobi DZ. Poslanci imamo pravico vedeti, kaj se dogaja v državi in kaj z davkoplačevalskim denarjem. Če so ti gospodje nad DZ-jem, naj povedo. Če so podatki občutljivi, se seja lahko zapre za javnost," je navedel. Sejo so do zagotovitve prisotnosti SDH-ja in DUTB-ja znova prekinili. Nadaljevali jo bodo v torek ob 19. uri.