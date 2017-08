Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! O investiciji Magne Steyr se v zadnjem času veliko govori. Foto: EPA VIDEO Magna Steyr piše pismo VIDEO Če bodo pritožbe, Magna odhaja VIDEO Magna pisala nevladnim or... VIDEO Magna se spogleduje tudi... VIDEO Magna čaka na pravnomočno... VIDEO Magna preskočila prvo ovi... VIDEO Počivalšek pospešeno urej... VIDEO Počivalšek optimističen g... VIDEO Razprava o naložbi Magne... VIDEO Ustavno sodišče zavrglo p... VIDEO Magna pri županih predsta... VIDEO Magna Steyr še korak bliž... VIDEO Še ena ovira manj za Magno Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

#MMCdebata: "Nekateri tu bi radi živeli le od mavric"

69. MMC-jeva debata o najnovejšem dogajanju v zvezi z Magno Steyr

26. avgust 2017 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Mogoče bo Slovenija imela naslednjo priložnost za takšno investicijo ob naslednjem sončnem mrku pri nas, torej čez cca 64 let," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na dogajanje okoli Magne Steyr.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so s predstavniki Magne Steyr v stikih, so ta teden povedali za Slovensko tiskovno agencijo. Avstrijski tovarnarji so "potrdili gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela na Madžarskem, vendar zatrjujejo, da smo še vedno primarna lokacija oz. prva izbira".

Ministrstvo bo tako, dokler se vlagatelj ne bo opredelil drugače, nadaljevalo vse predvidene dejavnosti, so dejali.

Konec leta 2018 v Hočah?

Wolfgang Zitz, ki je v Magni odgovoren za proizvodnjo avtomobilov, je po pisanju Večera v torek potrdil, da je njihov cilj začetek dela v obratu v Hočah konec leta 2018 in da z morebitno pritožbo zoper okoljevarstveno soglasje teh rokov ne bo več mogoče doseči. Odločitev uprave glede opustitve načrtov v Sloveniji sicer še ni padla, je dodal. Informacij o gradbenem dovoljenju na Madžarskem ni želel komentirati, je pa dejal, da več ko imajo težav v Sloveniji, bolj delujejo po načrtu B, "tako da trenutno peljejo dva projekta hkrati".

Magna budno spremlja medijsko poročanje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v četrtek prejelo dopis predsednika uprave Magne Steyr Güntherja Apfalterja, v katerem Magna sporoča, da skrbno spremljajo medijsko poročanje v Sloveniji glede načrtovane investicije v občini Hoče-Slivnica in načrtovane pritožbe nevladnih organizacij na izdano okoljevarstveno soglasje. "Ob tem znova poudarjajo, da so se v vsakem trenutku pripravljeni z vsakomer sestati, dodatno pojasniti vse parametre, ki so morda še vprašljivi za posamezne nevladne organizacije, in še enkrat zelo jasno izpostavljajo, da tovarna, ki je predvidena v Sloveniji, presega zakonsko določene okoljske standarde," je v izjavi za medije v Ljubljani povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti.

Mitja Lisjak