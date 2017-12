Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Nepovezani poslanec Andrej Čuš je dejal, da več kot desetletje po referendumu še vedno ni upoštevana volja ljudi, da se omeji delo trgovin ob nedeljah. Foto: BoBo/Srdjan Živulović VIDEO Odkrito o zaprtju trgovin... VIDEO Kupci o zaprtju trgovin o... VIDEO Zaprtje trgovin ob nedeljah VIDEO Poslanci zavrnili predlog... VIDEO Trgovine ostajajo ob nede... VIDEO Ob nedeljah bodo trgovine... VIDEO Zbiranje podpisov za zapr... VIDEO Za zaprtje trgovin ob ned... VIDEO Andrej Čuš vložil novelo... VIDEO Trgovci proti zapiranju t... VIDEO Bodo trgovine ob nedeljah... Dodaj v

#MMCdebata: "Sindikat je sklenil gnil kompromis z delodajalci"

84. MMC-debata o zaprtju trgovin ob nedeljah

23. december 2017 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Častim pivo tistemu, ki prvi objavi fotko Čuša v trgovini v nedeljo," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov, potem ko je predlog sprememb zakona o trgovini končal parlamentarno pot.

Poslanci so v torek sklenili, da predlog novele zakona o trgovini, ki jo je v obravnavo vložil nepovezani poslanec Andrej Čuš, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Predvsem so poudarjali, da so že socialni partnerji sami sklenili dogovor o nedeljskem delu, zakonodajni predlog pa da je nedodelan.

V DZ prinesel 15 tisoč podpisov

Čuš se je s predlagano novelo zavzemal, da trgovec ne bi smel določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih, ki so dela prosti dnevi, razen v primeru posameznih prodajaln, ki bi bile lahko po presoji trgovca odprte do največ šest nedelj oz. z zakonom določenih praznikov v letu. Ob tem je s podporniki v DZ prinesel tudi 15 tisoč podpisov podpore, ki jih je zbral prek spleta in na terenu, obravnavo pa je pred parlamentov spremljal tudi manjši shod v podporo predlaganim spremembam.

Za praznike 250 odstotkov višja urna postavka

Sprejetju predlaganih sprememb zakona so nasprotovali v vladi, saj so menili, da predlog novele, katerega cilj je bil zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih z določenimi izjemami, "opredeljuje preširok nabor izjem od splošnega cilja zaprtja prodajaln ob nedeljah in praznikih, kar pomeni izničenje osnovnega cilja zakona in prepovedi nedeljskega odprtja trgovin". Poleg tega pa so socialni partnerji že sami uredili to vprašanje. Delodajalske in sindikalne organizacije v panogi so z aneksom h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine zapisale, da bo od novega leta večina trgovin na "glavne" praznike zaprta, na ostale praznike bodo delavci dobili 250 odstotkov višjo urno postavko.

Mitja Lisjak