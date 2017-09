#MMCdebata: "Zdaj bodo pa Gorenjci krivi, da na Štajerskem ne bo tovarne. Narobe svet."

70. MMC-debata o najnovejšem dogajanju v zvezi z Magno Steyr

2. september 2017 ob 10:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Čas bo pokazal kaj oziroma kdo je v ozadju tega načrtno uničenega projekta," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na najnovejše dogajanje okoli Magne Steyr.

V društvu Alpe Adria Green Slovenija so ta teden potrdili, da se bodo v skladu z odločitvijo upravnega odbora pritožili na izdano okoljevarstveno soglasje Magni.

Alpe Adria Green (AAG) je odločitev o pritožbi sprejela na korespondenčni seji, v postopku pa zastopajo tudi civilno iniciativo iz Miklavža na Dravskem polju. V AAG-ju, ki ima sedež na Jesenicah, vladi, zlasti pa okoljskemu ministrstvu, očitajo, da sta povsem zanemarila organizirano javnost, saj bi že lani morala sklicati vsaj posvet nevladnih organizacij in drugih oblik civilne družbe ter jim predstaviti problematiko umeščanja Magne Nukleus v prostor.

AAG predlagal druge lokacije

V AAG-ju med drugim opozarjajo, da je bila podlaga za okoljevarstveno soglasje tudi poročilo o vplivih na okolje, ki je kršilo predpis o njegovi vsebini s tem, da ni predstavilo alternativnih lokacij v obveznem poglavju o alternativnih rešitvah. Opisali so zgolj tehnološki vidik, prav tako ni bilo v njem nobene zahteve Magne, da zahteva prav to lokacijo. AAG je predlagal nekaj drugih lokacij, kot so Kidričevo, območje nekdanje Metalne in Tama. Alternativne lokacije imajo po njihovem mnenju vrsto prednosti, ohranili bi najboljšo kmetijsko zemljo, Rogoški gozd, naravo ter preprečili možne in verjetne škodljive vplive na zdravje prebivalcev.

Počivalšek: S komunikacijo možen kompromis

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek tudi po napovedi Alpe Adria Green, da se bodo pritožili na izdano okoljevarstveno soglasje Magni za lakirnico v Hočah, upa, da bo s konstruktivnim dialogom mogoče doseči kompromis. Vlada je namreč večkrat opozorila, da lahko vložitev pritožbe pomeni konec Magnine investicije v Sloveniji, saj bi to začetek gradnje odložilo do te mere, da bi se Magna raje odločila za drugo državo. "Verjamem, da je s komunikacijo vse rešljivo in da lahko dosežemo kompromise. Tako znotraj ministrstva kot tudi znotraj vlade, z gospodarstveniki in nevladniki vedno stavim na konstruktiven in korekten dialog," je poudaril gospodarski minister.

Mitja Lisjak