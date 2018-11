Množična odpuščanja General Motorsa v ZDA: na cesto kar 16.000 zaposlenih

Podjetje se bo osredotočilo na proizvodnjo električnih in hibridnih vozil

27. november 2018 ob 10:43

Detroit - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Največji ameriški proizvajalec avtomobilov General Motors (GM) zaradi reorganizacije zapira tovarne v Severni Ameriki, brez dela bo ostalo 14.000 delavcev, 2.500 v Kanadi.



Kanadski premier Justin Trudeau je izrazil začudenje nad odločitvijo in napovedal program pomoči za odpuščene delavce.

Podjetje je namreč napovedalo, da se namerava osredotočiti na proizvodnjo električnih in hibridnih avtomobilov na električno-bencinski pogon, kljub trenutno nizkim cenam nafte in bencina in priljubljenosti velikih in potratnih avtomobilov med Američani.

Priljubljenost mestnih terenskih avtomobilov

Nova vizija podjetja naj bi bila prilagoditev na razmere na trgu in spreminjajoče se okuse potrošnikov. Prodaja klasičnih limuzin je v Združenih državah v minulih letih drastično padla na račun povečanja prodaje večjih in tako imenovanih mestnih terenskih vozil, je za Radio Slovenija iz ZDA poročal Edvard Žitnik.

Nekoč največji svetovni proizvajalec avtomobilov, ki ga je administracija ameriškega predsednika Baracka Obame pred slabim desetletjem z državnim denarjem rešila pred stečajem, v suhem sporočilu navaja, da se z ukrepom pripravljajo na spreminjajoče se okuse potrošnikov ter nove tržne pogoje, še dodaja Žitnik.

Trump zaprtja tovarn še ni komentiral

Ameriški predsednik Donald Trump zadeve še ni komentiral, saj je zavzet s tvitanjem proti prebežnikom in zaostritve ukrajinsko-ruskega spora. Trump se zadnji dve leti rad pohvali, da tudi zaradi njega ameriška avtomobilska podjetja povečujejo proizvodnjo in odpirajo nova delovna mesta v ZDA.

Zaradi uvedbe carin na uvoz jekla in aluminija iz Kitajske se je proizvodnja avtomobilov v ZDA podražila.

