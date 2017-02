Mramor pred komisijo: Teš 6 je predstavljal veliko tveganje za državo

Ob nastopu mandata minimalne možnosti za racionalizacijo projekta

23. februar 2017 ob 17:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Preiskovalni komisiji za Teš 6 je nekdanji minister za finance Dušan Mramor pojasnil, da je projekt zaradi načina financiranja predstavljal izjemno veliko tveganje za državo.

Mramor je pojasnil, da je bil ob nastopu mandata leta 2014, šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) že v poskusnem obratovanju, izvedenih pa je bilo tudi več 95 odstotkov in plačanih več kot 90 odstotkov del, zato niti on, kot finančni minister, niti vlada nista imela skoraj nobene možnosti v smeri racionalizacije projekta. Kot je pojasnil, je bila njegova naloga predvsem, kako zagotoviti vse posojila in garancije, ki jih je zahteval konzorciji kreditodajalcev.

"Sam projekt je predstavljal izjemno veliko tveganje za državo, zaradi načina financiranja," je poudaril Mramor. Spomnil je na dva velika investitorja Teša 6: Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropsko investicijsko banko (EIB).

Teš 6 bi lahko ogrozil proračun države

Teš je pri EIB-ju najel za 550 milijonov evrov posojila, od tega država jamči za 440 milijonov evrov, medtem ko je za ostalih 110 milijonov evrov jamčil konzorcij zasebnih finančnih institucij. Pri slednjem je nastal problem, rok garantiranja tega kredita je bil bistveno krajši od ročnosti kredita - ta je imel namreč dospetje leta 2025, garantiranje pa samo pet let. Ko je prišlo do tega roka, za dve banki garantiranje zaradi zmanjšanja bonitete ni bilo več sprejemljivo za EIB, dve banki pa sta bili v takšnih pogojih sanacije, da garancij nista mogli dati. Tako se je zgodilo, da ta del - 110 milijonov evrov posojila - ni imel več garanta.

"In tisti moment, ko ga ni imel, bi lahko EIB zahteval poplačilo vseh 550 milijonov evrov," je dejal in dodal, da bi v tem primeru prišlo do unovčenja državnega jamstva, kar pa bi za javne finance predstavljalo izjemen udarec. Tako so bili v reševanje tega problema vloženi vsi napori s strani HSE-ja, Teša in ministrstva za finance.

Problemi so se kopičili

A hkrati je bilo treba reševati tudi druge probleme. Ker zaveze dane ob posojilu niso bile dosežene, bi lahko kredit odpoklicali. Tako se je zahteval spregled obveznosti zavez in podpis aneksov h kreditnim pogodbam. Ob teh spremenjenih pogojih se je pojavilo vprašanje, ali garancija države še velja.

Kot je pojasnil, so to rešili tako, da so poslali pismo (v njem je njegov podpis), s katerim so investitorjem zagotovili, da podpirajo HSE in da bo jamstvo države še vedno veljalo, če bo spregled obveznosti zavez z njihove strani izveden in podpisani aneksi. Ob tem je dejal, da so samo aneksi, da so se spremenile kreditne zaveze, stali najmanj 1,5 milijona evrov.

Garancijo za omenjenih 110 milijonov evrov posojila so rešili tako, da se je s premostitvenim kreditom, ki ga je dobil HSE, poplačalo tega, poleg tega pa še okoli 20 odstotkov 200-milijonskega posojila EBRD-ju.

Ker pa je premostitveno posojilo kratkoročno, se je odprlo vprašanje, kako dolgoročno rešiti ta problem. Bili sta dve možnosti: izdaja obveznic ali dolgoročno posojilo. Potem ko do izdaje obveznic ni prišlo, je HSE dobil dolgoročno posojilo, s katerim je refinanciral premostitvenega, a se je to zgodilo, ko Mramor ni bil več minister.

Mramor: Gledati smo morali naprej

"Moram priznati, da je bilo, ko sem postal minister, toliko problemov, ki jih je bilo treba rešiti, da je bilo nujno gledati samo naprej, nazaj pa le toliko, da se je rešilo problem za naprej," je poudaril Mramor, ki ni imel časa, da bi se seznanil s podrobnostmi, ki so pripeljale do zavez, ki jih je moral dati Teš (med drugim o najvišji vrednosti celotne naložbe in ceni premoga). Spomnil je tudi, da se je Teš 6 gradil v času med obema njegovima ministrovanjema, tako je imel s projektom opravka zgolj, ko je šlo za zapiranje finančne konstrukcije.

Sa. J.