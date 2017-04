Na obisk v Slovenijo je prišel prvi podpredsednik kitajske vlade Džang Gaoli

Najvišji kitajski obisk doslej

14. april 2017 ob 16:32,

zadnji poseg: 14. april 2017 ob 16:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na delovni obisk v Slovenijo je prišel prvi podpredsednik kitajske vlade Džang Gaoli. To je najvišji obisk predstavnika te države v Sloveniji doslej. Glavna tema pogovorov naj bi bilo gospodarsko sodelovanje.

Džang je prišel na povabilo predsednika slovenske vlade Mira Cerarja, sestal pa se je tudi s predsednikom države Borutom Pahorjem. Obisk prvega izmed štirih podpredsednikov kitajske vlade sovpada s 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama.

Kot je za Radio Slovenija poročala Špela Novak, na zahtevo kitajske strani izjav po srečanjih ne bo. Glavna tema pogovorov naj bi bila krepitev gospodarskega sodelovanja tako na področju blagovne menjave kot investicij.

Blagovna menjava je lani prvič presegla milijardo evrov, pri čemer Slovenija trikrat več uvozi kot izvozi. Pogovarjali naj bi se tudi o naložbah v infrastrukturi. Od konca lanskega leta je v kitajskih rokah letališče Maribor. O drugem tiru pa naj danes ne bi bilo govorili.

Pahor in Džang sta se strinjala, da so priložnosti predvsem na področju informacijske tehnologije in telekomunikacij, avtomobilske industrije, turizma, energetike, okolja, kmetijstva in turizma. Pahor je kot pomembno poudaril tudi kulturno sodelovanje med državama.

V Evropo prek pobude 16 plus 1

Kitajska si pot v Evropo utira tudi prek pobude 16 plus 1, v kateri poleg nje sodeluje 16 držav srednje in vzhodne Evrope, njen namen pa je krepitev sodelovanja na področju investicij, prometa, financ, znanosti, izobraževanja in kulture. Slovenija bo letos gostila konferenco kmetijskih ministrov sodelujočih držav. Med živili, ki jih Slovenija izvaža na Kitajsko, je najpomembnejše vino.

Džang bo v okviru evropske turneje poleg Slovenije obiskal še Estonijo in Albanijo, odpotoval pa bo tudi v Kazahstan. Že v četrtek se je v Moskvi srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

B. V.