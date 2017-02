Na "pozabljenih" registrskih računih še vedno leži 67 milijonov

Fizične osebe imajo še vedno čas, da odprejo trgovalni račun in ohranijo delnice

8. februar 2017 ob 11:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po ukinitvi registrskih računov, na katerih so državljani hranili vrednostne papirje iz lastninjenja v začetku 90. let, je na KDD-ju ostalo še skoraj 100.000 računov, za katere imetniki niso poskrbeli.

KDD je moral registrske račune, na katerih je bilo v začetku leta 2016 še za več kot 7,7 milijarde evrov premoženja, ukiniti z letošnjim 1. januarjem.

Tisti, ki so želeli delnice na njih obdržati, so morali pravočasno pri borznoposredniški družbi ali banki odpreti trgovalni račun. Če jih niso želi obdržati, so se jim lahko odpovedali, še vedno pa je ostalo kar nekaj imetnikov, ki do danes niso storili nič.

V procesu ukinjanja registrskih računov je svoje vrednostne papirje opustilo 27.016 imetnikov. Kot določa pred nekaj dnevi uveljavljena novela zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, se bodo te delnice prenesle na Kapitalsko družbo (Kad).

Registrske račune so nadomestili "prehodni"

Kaj storiti s premoženjem, pa se še vedno ni odločilo 99.675 imetnikov medtem že ukinjenih registrskih računov. Te so zdaj nadomestili t. i. prehodni računi, na njih pa je po podatkih KDD-ja za skupaj 67,3 milijona evrov premoženja.

Od teh računov je le še 27.878 takšnih, na katerih so vrednostni papirji vredni po več kot 100 evrov. Na kar 71.797 računih je namreč na vsakem posebej manj kot 100 evrov premoženja.

Če imetniki ne bodo storili nič, se bo premoženje preneslo na sodni depozit, od koder je po petih letih prav tako predviden prenos na Kad kot za tiste, ki so se jim imetniki odpovedali. Do takrat pa imajo fizične osebe še vedno čas, da odprejo trgovalni račun in ohranijo svoje vrednostne papirje.

Morebitni sodni depozit bi pomenil dodatne stroške

Član uprave KDD-ja Davor Pavič je ob tem dejal, da so se na zahteven proces ukinjanja registrskih računov dobro pripravili in ga korektno izpeljali. Prepričan je, da se bo število računov, ki so ostali na KDD-ju, še pred začetkom prenosa vrednostnih papirjev na sodni depozit še dodatno zmanjšalo. "Zavedati se je namreč treba, da bo morebitni sodni depozit za imetnike vrednostnih papirjev pomenil dodatne stroške," je dodal.

Hkrati so spomnili, da bo izplačevanje dividend, obresti, glavnice in vseh drugih denarnih upravičenj iz vrednostnih papirjev od zdaj potekalo prek KDD-ja in njenih članov. To pomeni, da bodo denarna izplačila iz vrednostnih papirjev prejeli samo tisti imetniki vrednostnih papirjev, ki imajo vrednostne papirje na računih, odprtih pri članih KDD-ja.

T. H.