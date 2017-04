Na sodišču zahteva za stečaj Konzuma, hrvaški sabor sprejel načrt B

Na Hrvaškem odmevajo podrobnosti sporazuma o zamrznitvi Agrokorjevih obveznosti, težave v hrvaški skupini in posledice za Mercator pa so zaposlovale tudi vrh slovenske politike.

Živilsko podjetje Ovum je v petek vložilo zahtevo za stečaj trgovske verige Konzum. Zagrebško podjetje, ki je registrirano za prodajo mleka, mlečnih izdelkov, jajc in olja, od Konzuma terja nekaj več kot 9,6 milijona kun (1,2 milijona evrov) in obresti. Ovum se je za takšno potezo odločil zaradi lastnih dolžniških težav, poroča regionalna televizija N1.

Zagrebško sodišče, pristojno za trgovino, mora o Ovumovi zahtevi odločiti v 30 dneh. Če ji bo ugodilo in sprožilo stečaj največje hrvaške trgovske verige, bo to za Agrokor pomenilo dodatne težave, saj je Konzum njegov najpomembnejši vir svežega denarja. V Konzumu so poudarili, da imajo upniki pravico zahtevati stečaj, a to ne pomeni, da bo sodišče postopek tudi sprožilo. Hrvaški mediji so poročali o tesnih prijateljskih povezavah med lastniki Ovuma in Agrokorja.

Tekma s časom za reševanje največjega hrvaškega gospodarskega sistema je medtem vse ostrejša. Več Agrokorjevih hčerinskih družb ima blokirane račune, saj dobavitelji in država zahtevajo poplačilo svojih terjatev. Hrvaški dobavitelji namreč še niso prispevali podpisa pod sporazum o zamrznitvi Agrokorjevih finančnih obveznosti, ki so ga 1. aprila sklenili predstavniki uprave koncerna in največjih bank upnic. Dobavitelji podpis sporazuma pogojujejo z jasnimi roki za poplačilo svojih terjatev, večina pa jih je vendarle soglašala, da bo še naprej polnila police Konzumovih trgovin.

Sporazum naj bi upošteval tudi direktor za prestrukturiranje

Sicer pa na Hrvaškem odmevajo tudi podrobnosti omenjenega sporazuma, ki jih je objavil hrvaški časnik Jutarnji list. Kot kaže, ima več značilnosti pisma o nameri kot pogodbe o prestrukturiranju. Med temeljni cilji dokumenta so zagotavljanje kontinuitete poslovanja, ohranitev vrednosti skupine in fleksibilnejša pogajanja o prestrukturiranju. Banke upnice bodo oblikovale koordinacijski odbor. V treh tednih od podpisa naj bi med drugim dobile podrobno analizo finančnih obveznosti skupine, ki naj bi jo pripravila svetovalna hiša Deloitte, pa tudi številne druge podrobnosti o poslovanju koncerna, vključno z načrtom za nadaljnje financiranje.

Sporazum naj bi upošteval tudi direktor za prestrukturiranje koncerna Antonio Alvarez III. V sedmih dneh od podpisa naj bi banke upnice seznanil s stanjem v Agrokorju in začel pogajanja o podpisu obvezujočih pogodb o novem financiranju. Sledili naj bi pogovori z upnicami o predlogu dolgoročnega prestrukturiranja poslovanja skupine.

Hrvaški sabor sprejel načrt B

V hrvaškem saboru pa so medtem sprejeli zakon o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih, kar predstavlja načrt B za reševanje Agrokorja, če Alvarezu ne bo uspelo rešiti koncerna. Če ga bo treba uveljaviti, bodo med drugim ustavljeni vsi morebitni stečajni postopki. Z zakonom, ki ga opozicija sicer ni podprla, nameravajo preprečiti krizo hrvaškega gospodarskega in socialnega sistema, ki bi jo povzročil morebiten propad Agrokorja.

Zakon se bo lahko uporabil za podjetja z vsaj 5.000 zaposlenimi in najmanj 7,5 milijarde kun (okoli milijardo evrov) obveznosti, ki jih ne morejo izpolniti. Če bi takšno podjetje zahtevalo pomoč države, bi vlada predlagala izrednega pooblaščenca, katerega naloga bi bila zagotoviti redno poslovanje družbe, omogočiti svežo likvidnost ter začeti postopke prestrukturiranja.

Slovenska vlada zaskrbljena

O težavah Agokorja in posledicah, ki bi jih zaradi zaostrenih razmer v hrvaški skupini lahko občutil Mercator, so razpravljali tudi predsednik vlade Miro Cerar, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in minister za kmetijstvo Dejan Židan. Pristojna ministra in premier naj bi se že seznanili z informacijo glede morebitnega vpliva dogajanja v Agrokorju na slovensko živilskopredelovalno industrijo. Beseda o Mercatorju je tekla tudi na koalicijskem vrhu.

Vodja poslancev SMC-ja Simona Kustec Lipicer je po koalicijskem vrhu povedala, da je vlada zaskrbljena in da budno spremlja razvoj dogodkov v Agrokorju, ki je lastnik Mercatorja, a v omejitvah svojih pristojnosti. "Mercator je v zasebni lasti, poskrbeti moramo za stabilnost, nemoteno delovanje tako Mercatorja kot slovenskih dobaviteljev, nikakor pa ne mimo svojih pristojnosti. Kakšni so načrti na strani vlade, ne morem komunicirati, a ko bodo usklajeni, boste o tem obveščeni," je povedala.

Na tem področju delata predvsem Židan in Počivalšek, je povedal vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša. Zagotovil je, da so na koalicijskem vrhu dobili ustrezne informacije, težko pa javno govori o tem, kaj bo vlada naredila. Že pred koalicijskim vrhom je povedal, da bi država oz. politika morala ukrepati že ob prodaji Mercatorja, saj da so bile verjetno že takrat znane informacije o stanju v Agrokorju. "Zdaj je zadeva izbruhnila, položaj je treba reševati," je dejal Jurša.

"Slovenija budno spremlja, kaj se dogaja na Hrvaškem, z glavnim ciljem, da se zadržijo v Mercatorju delovna mesta, da se zadržijo dobavitelji, da ostane v taki funkciji kot do zdaj," pa je poudaril vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Sta pa oba ministra že v sredo, ko je odmevala menjava vodstva Mercatorja, zatrdila, da Slovenija skrbno spremlja dogajanje v Agrokorju. Počivalšek je ob tem spomnil, da Mercator pred morebitnimi težavami zaradi Agrokorja do leta 2020 ščiti sporazum z bankami upnicami, ki Agrokorju onemogoča posege v denarni tok.

