Na voljo 12 milijonov mikroposojil za podjetja iz Hrastnika, Trbovelj, Pomurja ...

Slovenski podjetniški sklad

23. december 2016 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenski podjetniški sklad leto končuje z objavo javnega razpisa za mikrokredite za podjetja s "problemskih območij. To so Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Kot so sporočili iz Slovenskega podjetniškega sklada (SPS), skupaj razpisanih 12 milijonov evrov zadostuje za podporo okoli 480 podjetjem. Zadnji letošnji razpis pripravljajo skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mikroposojila so "izredno ugodna", postopek za pridobitev od 5.000 do 25.000 evrov pa hiter in preprost.

Ugodnosti so še posebej izrazite v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji 1,1-odstotni fiksni obrestni meri, ročnosti posojila do 60 mesecev in možnostih uporabe moratorija do šest mesecev. Kot še dodajajo, lahko posojilo krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov, za posojilo pa tudi ne bodo zaračunali stroškov.

Z 12 milijoni evrov želi sklad podpreti mikro-, mala in srednje velika podjetja na problemskih območjih, jim neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za naložbena vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotoviti nemoteno in tekoče poslovanje.

Kakšni so pogoji

Do mikroposojila so upravičena podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj pol leta in so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja. Ob tem mora imeti podjetje vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Vloge lahko podjetja oddajo od 1. februarja do vključno 1. maja 2017 za upravičene stroške, nastale od 1. decembra letos do 5. julija 2017, ter od 1. junija do vključno 1. oktobra 2017 za upravičene stroške, nastale od 1. aprila do 5. decembra 2017.

Prihodnje leto 120 milijonov evrov

Podjetniški sklad je letos z različnimi finančnimi spodbudami podprl več kot 900 mikro-, malih in srednje velikih podjetij v vseh fazah razvoja v skupnem znesku več kot 123 milijonov evrov. Podobno načrtujejo tudi v prihodnjem letu, saj bo skupaj na voljo skoraj 120 milijonov evrov za okoli 1.200 podjetij.

Večji del spodbud bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih posojil z znižanimi stroški, nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenim še posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja.

Al. Ma.