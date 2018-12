Nad pomanjkljivo usposobljenost na trgu dela tudi z vseživljenjskim učenjem

Posvet o pomanjkljivih kompetencah na trgu dela v državnem svetu

4. december 2018 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski trg dela je podvržen pomanjkanju motivacije za vseživljenjsko učenje, kar posledično pomeni 400 tisoč odraslih s pomanjkljivimi kompetencami, je temeljna ugotovitev posveta, ki ga je organiziral Državni svet.

V razpravi delodajalskih organizacij pa so poleg že večkrat izpostavljenih rešitev, kot je štipendiranje deficitarnih poklicev in uvoz delovne sile, kot eno izmed rešitev omenili tudi destigmatizacijo poklicnega izobraževanja in vajeništva.

V Sloveniji je po raziskavi, ki so jo opravila ministrstva v sodelovanju z OECD-jem, kar 400 tisoč odraslih s pomanjkljivimi kompetencami, je na začetku poudaril soavtor raziskave Ben Game iz OECD-ja. Dejal je, da je Slovenija dosegla napredek na področju izobraževanja starejših, a za dosego cilja, da bi v naslednjem desetletju delež odraslih, vključenih v izobraževanje, povečali za 9 odstotkov, bo potrebno, da se izobraževanje odraslih opredeli kot prioriteta ministrstva, je poudaril Game.

Najbolj problematičen kazalec je, tako Game, struktura odraslih, ki so vključeni v izobraževanja, saj je med njimi bistveno večji delež visoko izobraženih in zaposlenih v primerjavi z nezaposlenimi in odraslimi z nizko izobrazbo. Game je izpostavil, da je prav ta neenakost pri strukturi odraslih vključenih v izobrazbo ključna težava Slovenije, ki na tem področju tudi najbolj izstopa glede na ostale države OECD-ja. Dodatna težava pa je pomanjkljiva motivacija odraslih za nadaljnje izobraževanje, saj jih kar 48 odstotkov trdi, da si ne želi biti vključenih v izobraževanje, kar je še toliko večja težava na slovenskem trgu, kjer je 26 odstotkov zaposlenih na delovnih mestih, ki so visoko ogrožena, da jih bo v naslednjih letih nadomestila avtomatizacija.

Pikalo: Naša delovna sila se ne znajde dovolj dobro

To je kot težavo izpostavil tudi minister za šolstvo, znanost in tehnologijo Jernej Pikalo, ki je poudaril, da je po raziskavah kar 31 odstotkov odrasle populacije take s šibko funkcionalno pismenostjo. "Naša delovna sila se pač ne znajde dovolj dobro. Ne bere dobro navodil in jih zato tudi slabo upošteva," je dejal Pikalo in dodal, da temu lahko sledijo tudi delovne nesreče in posledično ogromna škoda.

"Brez obrata k vseživljenjskemu učenju ne bomo dosegli titega, kar bi morali," je še dodal in poudaril, da imamo sicer dobro izobražene posameznike, v odraslosti pa se tega ne nadgrajuje. "V veliko primerih je po formalnem izobraževanju zgodbe z izobraževanjem konec, tako da tam kjer bi morale biti kompetence nadgrajene, tega ne storimo." Pikalo je svoj uvodni nagovor sklenil s pozivom, da je analiz dovolj in da so potrebne konkretne implementacije teh ugotovitev.

Marija Lah: Slovenci ne znamo več pisati

V razpravi predstavnikov gospodarskih združenj so v prvi vrsti izpostavili pomanjkanje motivacije mladih za poklicno izobraževanje. Tako je predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Marija Lah poudarila, da se tudi v trgovski dejavnosti obetajo spremembe v delovnih procesih v smeri neposrednega pristopa k potrošnikom, zato bodo kompetence na tem področju ključnega pomena. Tako je po njenem mnenju potrebno naš izobraževalni sistem nadgraditi tako, da bodo delavci izboljšali poznavanje blagajniških sistemov, poznavanje blaga povezanega z novimi tehnološkimi rešitvami, pogosto pa je pomanjkljivo tudi znanje za delo z napravami v skladiščih. Med pomanjlkjivostmi je Lahova izpostavila tudi pomanjkanje znanja za komuniciranje. "Slovenci ne znamo več pisati in se ne znamo izražati, da ne rečem da smo zelo dobri v sistemu kopiraj-prilepi."

Trgovci se vse pogosteje srečujejo tudi s pomanjankjem ustrezne delovne sile, zlasti prodajalcev in skladiščnikov, zato je Lahova predlagala štipendiranje za poklic trgovca in aktivno vključevanje brezposelnih v ta poklic. Obenem pa je poudarila, da so potrebna prizadevanja za spodbujanje mladih k večjemu vpisu v srednje poklicno in strokovno izobraževanje, ob tem pa dodala da pri ravnateljih pogosto naletijo na gluha ušesa, ko želijo predstavljati ta poklic učencem.

Nova tehnologija zahteva nove kompetence

Stigmo poklicnega izobraževanja je kot težavo izpostavil tudi Branko Meh z Obrtne zbornice Slovenije, ki je poudaril, da so pogosto starši tisti, ki otroke preusmerjajo k višji izobrazbi, tudi kadar si želijo postati avtomehaniki ali kaj podobnega. Ob tem je poudaril, da je potrebno otrokom razložiti, da poklicno izobraževanje ne pomeni dokončnega obtičanja na enem delovnem mestu in kot primer ponazoril direktorja tovarne BMW-ja v Avstriji, ki so jo pred kratkim obiskali in je kariero pričel prav za tekočim trakom tovarne. Meh ob tem poudarja, da imajo obrtniki danes visoko tehnološke stroje, zato tudi potrebujejo ustrezno usposobljene kadre.

Jože Smole iz Združenja delodajalcev Slovenije pa je poudaril, da je največ znanj nakopičenih prav v podjetjih, a je izkoristek teh znanj prešibak. "Manjka nam povezave z izobraževalnimi ustanovami." Poudaril je, da bi morale biti v izobraževalne procese vključene tudi organizacije kot je združenje delodajalcev, saj bo le tako zadoščeno z novimi potrebami po znanjih, ki prihajajo z novimi tehnologijam, saj je čas uporabnosti določenih naučenih veščin omejen, če se jih ne nadgradi.

"Preveč favoriziramo visoko strokovno usposobljenost"

Kot predstavnik manjših in mikro podjetij je v imenu Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije nastopil Igor Antauer, ki je na temo izobraževanja postregel z metaforo: "Izobraževanje je kot lego kocka, ko zgradiš osnovne temelje imaš potem možnost to dograjevati." Poudaril je, da je cilj postati družba znanja in kompetenc interes celotne družbe, saj to jamči dodano vrednost, ki potem v praksi pomeni tudi višje plače. Je pa poudaril, da bo v Sloveniji potrebno tudi uvažati delovno silo in razmišljati tudi o migrantih, saj je trenutna struktura brezposelnih taka, da gre večinoma za ljudi, ki so tik pred upokojitvijo in zato tudi manj motivirani.

Generalni sekretar Gospodarske zbornice Slovenije Samo Hribar Milič pa je poudaril, da se bomo v Sloveniji soočali z generacijsko vrzeljo, saj na trg dela prihajajo manjše generacije, ob tem pa poudaril, da tudi ni nepomembno, da se mladi iz Slovenije izseljujejo. "Preveč favoriziramo visoko strokovno usposobljenost in nimamo pravega odnosa do poklicnega izobraževanja," je dejal Milič in dodal, da je potrebno razvijati kompetenčne modele za različne skupine, tudi starejše, predlagal pa je tudi aktivnejšo promocijo poklicnega izobraževanja v osnovnih šolah.

Luka Lukič