Nadaljevanje Pahorjevih posvetovanj glede novega guvernerja Banke Slovenije

Tehtnica se nagiba v prid trenutnima članoma sveta Banke Slovenije

6. september 2018 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor bo nadaljeval posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatu za novega guvernerja Banke Slovenije. Tokrat se bo posvetoval s poslanskimi skupinami SD-ja, NSi-ja, SAB-a, SNS-a ter s poslancem narodnih skupnosti.

Po sredinih pogovorih vodji poslanskih skupin SDS-a, LMŠ-ja, SMC-ja, Levice in DeSUS-a še ni jasne slike o tem, kateri od peterice kandidatov za guvernerja v DZ-ju uživa največ podpore. Za zdaj je videti, da se tehtnica nagiba v prid trenutnima članoma sveta Banke Slovenije in viceguvernerjema Marku Bošnjaku in Primožu Dolencu, pri čemer je v rahli prednosti Bošnjak. V poslanski skupini SDS-a so medtem rekli, da ne podpirajo nobenega od kandidatov.

Pahor je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je svoj mandat zaradi odhoda na vodstveno funkcijo v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v okviru bančne unije, predčasno končal Boštjan Jazbec.

Do izteka roka so se prijavili že omenjena Bošnjak in Dolenc, ki po Jazbečevem odhodu tudi začasno vodi Banko Slovenije, nekdanja članica sveta Banke Slovenije Mejra Festić, ki je redna profesorica na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti in znanstvena svetnica Fakultete za management Univerze na Primorskem, nekdanji slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan Martin Cvikl, ki je trenutno aktiven v Evropski banki za obnovo in razvoj, ter predsednik uprave Triglav Skladov Benjamin Jošar.

Pahor bo izbranega kandidata DZ-ju predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur, torej do 19. septembra. Po posredovanju predloga kandidature DZ-ju je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata. DZ bo o kandidatu glasoval najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje glasove večine vseh poslancev.

G. C.