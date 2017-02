Nadzorni svet SDH izbira novega predsednika in člana uprave holdinga

Nadzorniki bodo razpravljali tudi o novem članu uprave, prodaji NLB in SDH

22. februar 2017 ob 08:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Nadzorni svet SDH se bo na seji, ki so jo prejšnji teden zaradi bolezni člana odpovedali, odločil za imenovanje predsednika uprave in enega člana. Nadzornike pa čaka tudi razprava o prodaji NLB in Cimosu.

Funkcijo predsednika uprave je lanskega julija začasno prevzela nadzornica Lidia Glavina, potem ko je odstopil prejšnji predsednik uprave Marko Jazbec. Po neuradnih informacijah je prav Glavina, ki to funkcijo lahko začasno opravlja največ 12 mesecev, najresnejša kandidatka za polni mandat na čelu uprave SDH.

Manj predvidljivo pa naj bi bilo imenovanje novega člana uprave, ki bo nadomestil Anjo Strojin Štampar, ki je upravo zaqpustila oktobra zaradi nesoglasij. Po neuradnih informacijah naj bi iz igre za člana uprave izpadel kandidat Matevž Merc, ki je užival podporo SD, s tem pa naj bi tretji član uprave na koncu prišel iz največje koalicijske SMC, poroča Radio Slovenija.

Na dnevnem redu tudi Cimos

Sejo nadzornega sveta SDH pa naj bi zaznamovala tudi prodaja Cimosa s katero se bodo seznanili nadzorniki. Na holdingu, ki v imenu države upravlja delež v koprski družbi, naj bi se trudili, da bi Italijani prišli nazaj za pogajalsko mizo in upajo, da je njihov odhod le del pogajalske taktike. Na prodaji naj bi delali, vse dokler ta ne bi dokončno padla v vodo, pri čemer je Glavina poudarila, da bi tudi ob neuspešni prodaji skušali narediti vse za zaščito delovnih mest.

Nadzorni svet ima na dnevnem redu tudi seznanitev s postopkom prodaje Nove ljubljanske banke. Predsednik nadzornega sveta Damjan Belič v tej fazi procesa ne želi komentirati, znano pa je, da bo največja državna banka najverjetneje prodana na način prve javne ponudbe delnic.

L. L.