Nadzorniki Pošte Slovenije podelili nov mandat generalnemu direktorju Borisu Novaku

Dosedanji mandat bi se mu iztekel maja

15. marec 2017 ob 20:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nadzorni svet Pošte Slovenije je potrdil nov mandat dosedanjemu generalnemu direktorju družbe Borisu Novaku, ki se mu sedanji mandat izteče maja.

Nadzorni svet, ki ga vodi Aleš Groznik, je razpravljal tudi o nerevidiranih podatkih o poslovanju družbe. Pošta je lani ustvarila 237,6 milijona evrov prihodkov in 10,1 milijona evrov čistega dobička, kar je za 700 tisoč evrov več kot predlani.



Prav dobri poslovni rezultati so bili glavni razlog, da so nadzorniki podprli Novaka za nadaljnjih pet let, pri čemer so upoštevali tudi Novakovo vizijo razvoja Pošte. Po seji je predsednik nadzornega sveta Aleš Groznik dejal, da je bila podpora sveta soglasna. Zanikal pa je tudi navedbe nekaterih medijev, da naj bi bili nadzorniki deležni pritiska in napeljevanja k menjavi generalnega direktorja.

Novaka čakajo izzivi na trgu poštnih storitev

Po seji je Novak dejal, da se nadzornemu svetu zahvaljuje za priložnost in da si bo prizadeval poiskati odgovore na izzive, ki jih prinašajo strukturne spremembe na trgu poštnih storitev. Čaka ga pa tudi dialog s sindikati, ki zahtevajo nadaljevanje pogajanj o zahtevah za izboljšanje delovnih razmer in razbremenitev pismonoš.

Nadzorni svet je potrdil tudi nov mandat dosedanjemu članu uprave Vinku Filipiču, ki bi mu dosedanji mandat potekel 28. marca. Nadzorniki od poslovodstva pričakujejo, da bo do konca maja pripravilo končno različico strategije z jasnim akcijskim načrtom, v katerem bodo opredeljeni ukrepi družbe in roki za izvedbo ter njihovi ekonomski učinki.

Poslovodstvo mora tudi oblikovati predlog vzpostavitve delovanja področja razvoja in raziskav, celostnega trženjskega pristopa, predlog vzpostavitve mehanizma spremljanja profitabilnosti poslovnih odjemalcev in preveritev smiselnosti obstoječih storitev.

Direktor, ki je kariero začel na policiji

Boris Novak je vodenje Pošte Slovenije prevzel sredi maja leta 2012, ko je na tem mestu zaradi selitve na najpomembnejši stolček takrat še državnega NKBM-ja nasledil Aleša Hauca. 54-letni magister znanosti, ki na Fakulteti za državne in evropske študije opravlja doktorski študij, je kariero začel na policiji.

Na Pošto je prišel leta 2006 kot svetovalec direktorja družbe Elektronsko pismo Pošte Slovenije, nato pa je postal svetovalec poslovodstva na področju pravnih zadev s področja poštne regulative, varstva konkurence in varnosti. Leta 2008 je vzpostavil sektor za korporativno varnost in nadzor, konec leta 2011 pa nadaljeval delo na mestu svetovalca poslovodstva.

