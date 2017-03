Nadzorniki Save Re – Hrvatom s Petrom Kraljičem ni uspelo

7. marec 2017

Delničarji Pozavarovalnice Sava so na skupščini imenovali štiri nove člane nadzornega sveta. Hrvaški Adris s Petrom Kraljičem ni uspel, imenovan je bil Davor Ivan Gjivoje.

V skladu s statutom ima nadzorni svet Pozavarovalnice Sava šest članov, od katerih štirje zastopajo interese kapitala, dva pa delavcev. Ker je Branko Tomažič oktobra lani odstopil s položaja predsednika in člana nadzornega sveta, ta trenutno deluje v petčlanski sestavi.

Imenovanje novih nadzornikov je potrebno tudi zato, ker se preostalim trem članom nadzornega sveta sredi julija izteče mandat. Delničarji Pozavarovalnice Sava so tako za nadzornike s štiriletnim mandatom, poleg ameriškega poslovneža hrvaškega rodu Gjivoja, imenovali Matejo Lovšin Herič, Keitha Williama Morrisa in Andreja Krena ter tako sledili predlogu uprave in nadzornega sveta.

Gjivoje bo z današnjim dnem nasledil Tomažiča, Kren, ki prihaja iz družbe FMR, pa bo od julija nadzoroval poslovanje pozavarovalnice namesto Slavena Mićkovića.

Na pomoč priskočili Avstrijci

Adris grupa s sedežem v Rovinju, ki je s svojima odvisnima družbama Croatia osiguranje in Croatia Lloyd 19,04-odstotna lastnica Pozavarovalnice Sava, je za nadzornika predlagala upokojenega direktorja družbe McKinsey Petra Kraljiča, a je večina delničarjev ta predlog zavrnila.

Hrvaški delničar ni vpisan v delniško knjigo Pozavarovalnice Sava, zato je namesto njega predlog za Kraljičevo imenovanje vložila Raiffeisen bank Austria, ki ima v lasti 4,4 odstotka delnic pozavarovalnice, podprla pa ga je tudi Zagrebačka banka kot 14,17-odstotna lastnica.

Po Ivanušiču prihaja Jazbec

Pozavarovalnica Sava bo v kratkem dobila tudi novega predsednika uprave. Ko bo dobil dovoljenje agencije za zavarovalni nadzor, bo petletni mandat nastopil Marko Jazbec, ki je v preteklosti deloval na več vodstvenih mestih, med drugim je do sredine lanskega julija vodil Slovenski državni holding.

Nadzorniki so namreč avgusta lani zaradi spornega nakupa nekdanje poslovne stavbe ACH-ja na Baragovi ulici v Ljubljani razrešili predsednika uprave Zvonka Ivanušiča. Nadzorniki so tedaj sklenili, da je šlo za kaznivo dejanje. Pozavarovalnica Sava je stavbo skupaj z opremo kupila februarja lani pod odložnimi pogoji za 5,1 milijona evrov. A nekateri mediji so nakup problematizirali, ker je stavbo kupila od Metalke Commerce, ki jo je poleti 2015 kupila neposredno od ACH-ja za 3,5 milijona evrov.

