Naj inovativna živila 2017: I like tofu, Ječmenov hlebček, pusti sir Ego quark ...

Nagrade podeljene tretjič

17. februar 2017 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Inštitut za nutricionistiko je podelil nagrade za najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in postavljena na tržišče v preteklem letu.

Po besedah direktorja inštituta Igorja Pravsta gre za kakovostne izdelke z ugodno prehransko sestavo, ki so hkrati prijazni tako potrošniku kot okolju. Ustrezajo tudi načelom trajnostnega razvoja. Namen projekta, ki so ga letos izvedli tretjič, je po Pravstovih besedah spodbujati inovativnost pri razvoju živil med domačimi proizvajalci in na ta način potrošnikom zagotoviti pestrejši izbor živil, ki so kakovostna z več vidikov.

Židan: Lokalno je povezano z zdravim

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je poudaril, da moramo lokalno hrano povezovati z zdravim načinom življenja. Pomemben del le-tega je po njegovih besedah zdrav način prehranjevanja, ki pomembno prispeva k zmanjšanju možnosti nastanka različnih bolezni.

Izpostavil je, da želi Slovenija na področju proizvodnje hrane rasti, česar pa zaradi zemljepisnih značilnosti ne more doseči z množično proizvodnjo poceni hrane, temveč le z inovativnostjo. "Zato so ta in podobni projekti tako pomembni za slovensko proizvodnjo hrane - z inovativnimi izdelki lahko postanemo zmagovalci," je dejal.

Kot zelo pomemben kazalec uspeha je navedel rast izvoza, ki po njegovih besedah dokazuje, da svetovni trg prepoznava slovenske izdelke kot posebne. "V tem trenutku izvozimo že več kot 25 odstotkov hrane, ki jo proizvedemo v Sloveniji. To je odstotkovno gledano več od Italije, ki jo imajo vsi za gurmansko velesilo," je poudaril minister in dodal, da se ta trend nadaljuje.

Gobčeva o vplivu živil na zdravje

Tudi generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Mojca Gobec je izpostavila pomen, ki ga imajo kakovostna živila za zdravje. Izbor inovativnih živil je po njenih besedah "primer odličnega vključevanja zdravstvenih priporočil v razvojne naloge živilskopredelovalne industrije". Z večjo dostopnostjo in promocijo teh izdelkov lahko dosežemo velike učinke pri izboljšanju prehranjevalnih navad in zmanjšanju pogostosti različnih bolezni, je poudarila.

Kot je pojasnila vodja projekta na inštitutu Anita Kušar, se je k sodelovanju v projektu prijavilo 47 podjetij. To je sicer precej manj kot pri prvem razpisu leta 2015, se pa niža delež predlogov, ki jih morajo v postopku vrednotenja izločiti zaradi manj ugodne prehranske sestave.

Prijavljena živila so morala biti proizvedena v Sloveniji s strani proizvajalcev s sedežem v Sloveniji in postavljena na tržišče v preteklem letu. Vsak proizvajalec je lahko prijavil le eno živilo, predloge pa so lahko podali tudi potrošniki. Izbor je opravila strokovna skupina na Inštitutu za nutricionistiko, temeljil pa je na prehranski sestavi živil.

Seznam nagrajenih živil

Nagrade so prejeli ječmenov hlebček podjetja Spar Slovenija, pusti sveži sir Ego quark Ljubljanskih mlekarn, linija izdelkov I like tofu podjetja Avokado, pirino vlečeno testo iz Žita, eko jogurt s konopljinim oljem mlekarne Planika, mešanica različnih vrst kosmičev Bio body cleanse muesli podjetja Nutrisslim ter linija Živa: solata in zelišča podjetja KMG Panorganic.

Inštitut je proizvajalcem nagrajenih živil omogočil uporabo posebnega znaka za označevanje in oglaševanje nagrajenih živil.

Al. Ma.