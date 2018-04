Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Na borzah v New Yorku je bil teden rahlo negativen, kar je predvsem posledica občutnih izgub med torkovim trgovanjem, ko so se vlagatelji ustrašili rasti donosnosti ameriške desetletne obveznice nad tri odstotke. Foto: Reuters Analitiki so pričakovali padec dobička, zgodilo pa se je ravno nasprotno: Amazon je dobiček prvega letošnjega četrtletja (v primerjavi z istim lanskim četrtletjem) več kot podvojil in ga je bilo za 1,6 milijarde dolarjev. Prvi mož podjetja Jeff Bezos (na fotografiji) je ob močni rasti delnic svoje premoženje povišal kar za 12 milijard dolarjev. Foto: EPA Vrednost evra je v petek zdrsnila vse do 1,205 dolarja, kar je najmanj po 12. januarju. Foto: Reuters VIDEO Slovenski borzni trg si š... Dodaj v

Najbogatejši Zemljan v hipu "težji" za 12 milijard dolarjev

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

29. april 2018 ob 07:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Amazon in Facebook sta pozitivno presenetila analitike s številkami v četrtletnih bilancah, kar je delniškim trgom pomagalo, da so "prebavili" rast donosnosti ameriške desetletne obveznice nad tri odstotke.

V torek je donosnost ključne ameriške državne obveznice prvič po štirih letih dosegla tri odstotke, kar je ob nenehno prisotnem strahu pred prenaglim zaostrovanjem Fedove denarne politike povzročilo malo paniko, saj je delniški indeks Dow Jones hitro izgubil več kot 600 točk. A še isti dan se je razpoloženje popravilo, donosnost obveznice se je spet znižala pod tri odstotke, v nadaljevanju tedna pa so vlagatelji pozdravili večinoma odlične četrtletne rezultate ameriških korporacij. Dow Jones je v celotnem tednu tako nazadoval le za 0,6 odstotka, širši indeks S&P 500 pa za četrtino odstotka.

Amazon podvojil dobiček

Amazon je dobiček prvega letošnjega četrtletja (v primerjavi z istim lanskim četrtletjem) več kot podvojil in ga je bilo za 1,6 milijarde dolarjev, prihodki pa so se zvišali za prav tako osupljivih 36 odstotkov, na 51,04 milijarde dolarjev. Rast je poganjala predvsem prodaja po spletu, vključno s storitvami v oblakih. Novica je povzročila takšno rast Amazonovih delnic (za eno delnico je bilo treba odšteti že 1.638 dolarjev), da se je premoženje prvega moža podjetja Jeffa Bezosa, ki je tudi najbogatejši človek na svetu, zvišalo še za 12 milijard dolarjev (na 134 milijard), kar je skoraj 10 milijard evrov. Za primerjavo: vsi Slovenci imamo na bančnih računih skupno 17 milijard evrov.

Pozitivno presenetila tudi Facebook in Microsoft

Facebookove delnice, ki so bile v prejšnjih tednih zaradi afere o uhajanju podatkov pod pritiskom, so v četrtek poskočile za deset odstotkov. Podjetje je namreč sporočilo, da se je v prvem četrtletju dobiček povišal kar za 63 odstotkov, bilo pa ga je za skoraj pet milijard dolarjev. Prihodki so poskočili za 49 odstotkov, na 11,97 milijarde dolarjev. Tudi Microsoft je presegel pričakovanja analitikov, njegove delnice pa so pri 95,82 dolarja letos za 12 odstotkov "v plusu". V obdobju od 1. januarja do 31. marca je Microsoft ustvaril 26,82 milijarde dolarjev prihodkov, kar na letni ravni predstavlja 16-odstotno rast. Dobiček se je zvišal za 35 odstotkov na 7,42 milijarde dolarjev. Poslovanje je preseglo pričakovanja analitikov. V torek bo četrtletne rezultate objavil Apple.

Dow Jones (ZDA) 24.311 točk Nasdaq (ZDA) 7.119 DAX30 (Frankfurt) 12.540 Nikkei (Tokio) 22.467 10-letne am. obvezn. donos: 2,96 % 10-letne slov. obvezn. donos: 1,11 % EUR/USD 1,213 EUR/CHF 1,1973 bitcoin 9.400 USD nafta brent 74,92 USD zlato 1.323 USD euribor (6-mesečni) -0,269 %

Najvišja tedenska rast dolarja po novembru 2016

Kar malce presenetljivo se je v zadnjem tednu vidno okrepila vrednost dolarja, ki je v primerjavi s košarico valut pridobil poldrugi odstotek, kar je največ po novembru 2016. Ameriškemu zelencu ni škodovala niti objava o 2,3-odstotni rasti ameriškega BDP-ja v prvem četrtletju, kar je slabše od napovedi. Potrošnja je porasla z najnižjo stopnjo v skoraj petih letih. Vrednost evra je v petek zdrsnila vse do 1,205 dolarja, kar je najmanj po 12. januarju. Špekulantje imajo sicer trenutno na evro vezanih rekordno veliko dolgih pozicij, kar kaže, da pričakujejo rast evropske valute. Kljub močnejšemu dolarju nafta ostaja v območju najvišje vrednosti po letu 2014. V tem mesecu je cena 159-litrskega brenta porasla za 6,5 odstotka.

Drzna napoved: bitcoin do 700 tisoč dolarjev

Bitcoin se je v zadnjem tednu podražil za okrog sedem odstotkov, cena je dosegla 9.400 dolarjev. Vedno več institucionalnih vlagateljev verjame, da bitcoin ponuja lepe naložbene priložnosti, sploh v primerjavi z zlatom. Upravljavec premoženja John Pfeffer je pri tem najglasnejši. Čeprav priznava, da je na kriptotrgu še vedno veliko tveganj, meni, da je bitcoin glavni kandidat, da v vlogi hranilca vrednosti zamenja zlato oziroma da celo postane nova rezervna valuta. Po njegovem mnenju ima bitcoin potencial, da doseže kar 700 tisoč dolarjev, še posebej, če bi se nekatere države odločile, da imajo med deviznimi rezervami tudi bitcoin.

Ethereum skoraj tam kot na začetku leta

V teh dneh bodo sicer narudarili že 17-milijonti bitcoin. Kot je predvidel oče bitcoina Satoši Nakamoto, je ponudba omejena na 21 milijonov. Zadnji bitcoin naj bi narudarili maja 2140. Ker ima bitcoin nekatere omejitve (predvsem so transakcije počasne), vedno več pozornosti dobivajo druge valute. Ethereum, ki je lani z osmih dolarjev splezal na 750 dolarjev, nato pa nadaljeval rast vse do 1.400 dolarjev, se po hudem padcu spet pobira, v zadnjem tednu je poskočil za slabih 15 odstotkov in presegel 700 dolarjev. Finančna družba deVere Group napoveduje, da bi lahko cena ethereuma, katerega omrežje je privlačno predvsem zato, ker omogoča vključitev pametnih pogodb, dosegla 2.500 dolarjev.

Tomaž Okorn