Najbolj poseljena kanadska provinca poskusno uvaja UTD

Finska svoje poskusno obdobje začela januarja

25. april 2017 ob 12:05

Toronto - MMC RTV SLO

Ontario, druga največja kanadska provinca, poskusno uvaja univerzalni temeljni dohodek (UTD), po katerem bo država naključno izbranim revnim ljudem nakazala najmanj 16.989 kanadskih dolarjev (11.570 evrov) letno, brez dodatnih pogojev.

S triletnim poskusom hočejo Kanadčani preveriti, ali je sistem UTD-ja boljši od zdajšnjih programov socialne pomoči.

Premierka Ontaria Kathleen Wynne je ob tem povedala, da je pri spopadanju z vprašanjem, kako pomagati najranljivejšim v družbi, napočil čas za "drznost". "To ni čas za umik, to ni čas, da bi se vlada oklepala statusa quo," je dejala ob napovedi poskusnega projekta.

V Ontariu bodo preizkus izvajali v treh skupnostih, pri čemer bodo že to pomlad začeli v Hamiltonu in Thunder Bayu, jeseni pa pride na vrsto še Lindsay. Program bo vlado stal 50 milijonov kanadskih dolarjev letno, zajel pa bo 4.000 gospodinjstev.

Udeleženci preizkusa bodo izbrani naključno, pogoji pa so, da so stari med 18 in 64 let ter da že najmanj leto dni živijo v enem od omenjenih območij.

Obdržali bodo lahko tudi del zaslužka

Odraslim posameznikom bodo nakazali letni dohodek 16.989 dolarjev, parom pa 24.027 dolarjev, od česar bodo odšteli 50 odstotkov morebitnega zasluženega dohodka. S tem, ko bodo ljudem pustili obdržati del zaslužka, hoče vlada spodbuditi ljudi k delu, ne pa zanašanju zgolj na podporo.

"Tu nikakor ne gre za neko ekstravagantno vsoto," poudarja Wynnova, ki je ob tem izpostavila, da so mnogi izmed tistih, ki se v provinci le stežka preživljajo, zaposleni za polovični delovni čas in potrebujejo socialno pomoč, da preživijo.

Ontario ni edini, ki preizkuša sistem UTD-ja. Januarja je Finska napovedala, da bo kot prva evropska država uvedla dveletno preizkusno dobo, v kateri bodo vsak mesec 2.000 brezposelnim nakazovali po 560 evrov, tudi če bodo v tem času dobili delo.

Zanimanje za uvedbo UTD-ja je izrazila tudi Škotska, medtem ko so ga Švicarji lani na referendumu zavrnili.

Zamisel je med politiki priljubljena, saj ima potencial znižati stopnjo revščine, hkrati pa se znebiti kopice birokracije, ki spremlja sistem socialne pomoči, poroča BBC.

K. S.