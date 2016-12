Najstarejša banka na svetu bo najverjetneje potrebovala državno pomoč

Dokapitalizacija ni bila uspešna

22. december 2016 ob 17:39

Rim - MMC RTV SLO/STA

Italijanska banka Monte dei Paschi, najstarejša banka na svetu, je vse bližje državni pomoči. Banka namreč najverjetneje ni zbrala potrebnih petih milijard evrov, ki jih potrebuje.

Najstarejša banka na svetu, sicer tretja največja italijanska, je na začetku tedna napovedala dokapitalizacijski postopek, saj mora kapital povečati za pet milijard evrov. Uradni rezultati dokapitalizacijskega postopka, v katerem je banka male in institucionalne vlagatelje pozvala k vpisu in vplačilu novih delnic, bodo po napovedih znani v petek, a je že jasno, da najverjetneje ni zbrala potrebnih sredstev.

Že v sredo zvečer je namreč banka sporočila, da ji ni uspelo privabiti katarskega vlagatelja, ki bi jo lahko rešil pred državno pomočjo. Banki je poleg tega s konverzijo terjatev v kapital uspelo konvertirati le dve milijardi evrov, medtem ko so pričakovali, da bi se na tak način rešili za 27,6 milijarde evrov slabih posojil.

Evropska centralna banka (ECB) je dala banki do konca leta čas, da pridobi pet milijard evrov. Italijanska vlada pa je že nakazala pripravljenost, da pomaga banki, če bo to potrebno.

Bo morala reševati država?

Če banki ne bo uspelo povečati kapitala, bo v njeno reševanje morala vstopiti država, ki ima v njej štiriodstotni lastniški delež. V skladu z evropskimi pravili pa bi to pomenilo, da se bo breme preneslo na vse lastnike banke in da se bo sprožil t. i. bail-in oziroma reševanje z zasebnimi sredstvi in v predpisanem vrstnem redu.

Italijanska banka naj bi imela le še za štiri mesece likvidnostnih sredstev, po poročanju medijev pa bi lahko trajalo do tri mesece, da ji država odobri pomoč.

Najslabša banka na obremenitvenih testih

Monte dei Paschi se je poleti najslabše odrezala na obremenitvenih testih, ki jih je v 51 velikih evropskih bankah izvedel Evropski bančni organ in velja za najbolj akutno težavo italijanskega bančnega sistema, ki ga sestavlja okoli 700 bank.

Delnice banke so v zadnjem letu izgubile okrog 80 odstotkov. V sredo pa so delnice banke pridobile 1,7 odstotka, potem ko sta oba domova italijanskega parlamenta potrdila predlog vlade za 20 milijard evrov pomoči bančnemu sistemu.

B. V.