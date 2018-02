Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Preplah v New Yorku: Dow Jones je v petek izgubil 665 točk, kar je (v točkah) šesti največji padec v zgodovini. V ZDA je bila brezposelnost tudi januarja 4,1-odstotna, čeprav je bilo ustvarjenih neto 200 tisoč novih delovnih mest, kar je 20 tisoč več od pričakovanj. Ker je bila rast urne postavke najvišja po letu 2009 (na letni ravni 2,9-odstotna), se mnogi bojijo, da bo Fed letos obrestno mero zvišal več kot trikrat, kot pravijo trenutne napovedi, višje obresti pa tradicionalno neugodno vplivajo na cene delnic. Foto: Reuters Exxonove delnice so v petek padle za skoraj šest odstotkov, kar je največji enodnevni padec po avgustu 2011, čeprav je ta naftni velikan v lanskem zadnjem četrtletju ustvaril 8,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je skoraj 400 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2016, a kaj, ko so analitiki upali na še višji dobiček in predvsem večji denarni tok. Občutno rast dobička so pripisali enkratnemu učinku nedavne davčne reforme v ZDA, pa tudi višjim cenam nafte. Foto: Reuters V naslednjem tednu bo zanimivo tudi dogajanje v Londonu. V četrtek, ki ga imenujejo kar super četrtek (Super Thursday), bo britanska centralna banka odločala o morebitni spremembi obrestne mere. Večina pričakuje, da bodo obresti ostale nedotaknjene do maja. Foto: EPA Bitcoin se je v petek spustil pod 8.000 dolarjev, tako da je v enem tednu doživel 30-odstotni padec, kar se ni zgodilo od leta 2013, ko je bitcoin v enem letu izgubil kar 80 odstotkov. Foto: Reuters VIDEO Najslabši teden za bitcoi... VIDEO Kriptovalute: Od denarja... Dodaj v

Največji balon v zgodovini človeštva se je začel sesuvati

Na vidiku inflacija; bitcoin strmoglavil pod 8.000 USD

4. februar 2018 ob 06:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Močno je zadnji teden udarilo po žepu vse, ki stavijo na rast kriptovalut, bitcoin je padel pod 8.000 dolarjev, izrazitemu popravku pa niso mogli ubežati niti delniški trgi.

Že na začetku tedna je bilo na Wall Streetu vse v znamenju rdeče barve - Dow Jones je v ponedeljek in torek izgubil 538 točk, kar je največji dvodnevni padec po septembru 2016. A to je bila le uvertura v črni petek, ko je ta elitni indeks 30 ameriških korporacij strmoglavil za 665 točk, kar je največji točkovni padec po finančni krizi 2008. Delnice naftnih velikanov Exxon in Chevron so se pocenile za dobrih pet odstotkov, potem ko podjetji s četrtletnimi rezultati nista dosegli vseh pričakovanj. Tudi Applove delnice so močno zanihale navzdol, čeprav je proizvajalec iPhonov sporočil, da je imel v zadnjem lanskem četrtletju za dvajset milijard dolarjev dobička. V odstotkih se je Dow Jones v petek znižal za 2,54 odstotka, največ po brexitu pred 20 meseci. Kaj je tako preplašilo vlagatelje, ki so bili lani in še skoraj ves letošnji januar tako neizmerno optimistični, da so prezrli prav vse negativne novice?

Donosnost ameriške obveznice najvišja po 2014

Več dejavnikov je, prvi se zdi še najbolj logičen: po tako dolgem obdobju brez petodstotnega popravka (v New Yorku je od tega minilo že 17 mesecev) je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo obrnilo navzdol. Potrebujemo le primeren sprožilec, ki ga je v petek "dostavilo" ameriško ministrstvo za delo. Januarja je bilo v ZDA ustvarjenih neto 200 tisoč novih služb, rast plač je bila najvišja po letu 2009 (na letni ravni 2,9-odstotna), kar je le še okrepile strahove, da se bo kmalu prebudila inflacija, Fed pa bo prisiljen ukrepati z zaostrovanjem denarne politike. Ta pričakovanja se zrcalijo v donosnosti ameriške desetletne obveznice, ki je pri 2,865 odstotka dosegla najvišjo raven v zadnjih štirih letih. Pri nemški desetletni obveznici, ki je "benchmark" za vse evropske obveznice, se je donosnost povzpela do 0,768 odstotka, pri nemški petletni obveznici pa je zadnji teden donosnost spet splezala iz negativnega območja.

Dow Jones (ZDA) 26.563 točk Nasdaq (ZDA) 7.486 DAX30 (Frankfurt) 12.785 Nikkei (Tokio) 23.274 10-letne am. obvezn. donos: 2,85 % 10-letne slov. obv. donos: 1,2 % EUR/USD 1,2458 EUR/CHF 1,16 bitcoin 9.200 USD nafta brent 69,02 USD zlato 1.332 USD euribor (6-mesečni) -0,278 %

.

Se bik poslavlja ali pa se je le upehal?

Gre le za zdravo korekcijo ali pa nemiri, ki se dogajajo zadnje dni, naznanjajo konec bikovskega gibanja na borzah, ki traja že od leta 2009 in velja za drugo najdaljše bikovsko obdobje v zgodovini? Trenutno se zdi verjetnejše, da gre le za popravek, saj so gospodarski temelji predobri, da bi se lahko Wall Street kar tako sesul. Štiriodstotna svetovna gospodarska rast in več kot 13-odstotno zvišanje dobičkov ameriških korporacij v zadnjem četrtletju (ob večinoma spodbudnih napovedih tudi za tekoče četrtletje) vlivata upanje, da se bodo delnice po popravku spet vrnile v zmagovite tirnice, je pa jasno, da je borzna barka zaplula v bolj nemirne vode in da bo letos na trgu precej več volatilnosti kot lani. V petek je indeks volatilnosti VIX (večji kot je, večja je na trgu negotovost) v New Yorku pri 17,86 točke dosegel najvišjo raven po novembru 2016.

Bitcoin: Največji tedenski padec po letu 2013

Resno pa je začel puščati balon pri kriptovalutah. Tržna kapitalizacija vseh kriptovalut se je spustila pod 400 milijard dolarjev in je že polovico nižja kot prejšnji mesec. Bitcoin, decembra vreden že 20 tisoč dolarjev, se je v petek spustil pod 8.000 dolarjev, tako da je v enem tednu doživel 30-odstotni padec, kar se ni zgodilo od leta 2013. Zaupanje številnih malih vlagateljev, ki so po izjemnih lanskih donosih videli priložnost za lep zaslužek, so omajali (predvsem azijski) regulatorji trga, ki nenehno opozarjajo, kako visokošpekulativne in nevarne so investicije v kriptovalute.

Roubini: Gre za mater vseh finančnih balonov

V zadnjem tednu je bil zelo glasen indijski finančni minister, ki je že decembra digitalne valute primerjal s Ponzijevo shemo, zdaj pa spet opozoril, da bo storil vse, da bo omejil uporabo kriptovalut. Negativno je seveda na dogajanje vplival tudi hekerski napad na japonsko borzo kriptovalut Coincheck, v katerem je neznano kam izginilo za 430 milijonov evrov kriptokovancev. Sloviti ekonomist Nouriel Roubini opozarja, da je bitcoin mati vseh finančnih balonov in da se bo za večino vlagateljev končalo klavrno, bodo pa ostali nekateri uspešni projekti. A teh bo le peščica. "Bitcon je izgubil 60 odstotkov vrednosti, 40 odstotkov v zadnjem mesecu, 30 odstotkov danes. Mati vseh balonov in največji balon v zgodovini človeštva se je začel sesuvati," je Roubini v petek zapisal na Twitterju. Včeraj je bilo na trgu kriptovalut opaziti umirjanje razmer, bitcoin se je zavihtel nad 9.500 dolarjev.

Tomaž Okorn