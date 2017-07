Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bančne delnice so bile v zadnjem tednu med redkimi, ki so pridobivale. Tečaj delnic nemške banke Commerzbank se je prvič po koncu leta 2015 spet povzpel nad deset evrov, kar pa je slaba tolažba za tiste, ki so delnice kupovali v času, ko so bile vredne več kot 200 evrov. Foto: Reuters Začela se je sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov. Proizvajalec športne opreme Nike je pozitivno presenetil in imel z 8,7 milijarde dolarji za 5,3 odstotka višje prihodke kot v drugem lanskem četrtletju. Dobiček se je povzpel na milijardo dolarjev. Nikove delnice so se po objavi lepega dobička povzpele za osem odstotkov. Foto: Reuters Nafta brent je bila junija že pod 45 dolarji za sod (159 litrov), a se je cena popravila in v petek za hip presegla 48 dolarjev. Goldman Sachs je sicer oklestil svojo napoved za povprečno ceno ameriške lahke nafte v naslednjih treh mesecih, in sicer s 55 na 47,50 dolarja. Foto: Reuters Evro je dosegel najvišjo vrednost v več kot letu dni, saj Evropska centralna banka pripravlja teren za malce bolj omejevalno denarno politiko. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Največji polletni padec nafte po letu 1998

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

2. julij 2017 ob 06:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prvo letošnje polletje je bilo na razvitih delniških trgih zelo spodbudno, ne gre pa prezreti nekaterih negativnih znamenj, ki se pojavljajo v zadnjem obdobju. Indeks Nasdaq je na primer v četrtek dan končal pod 50-dnevnim drsečim povprečjem.

Evropske delnice so isti dan izgubile največ v zadnjih devetih mesecih, merjeno z indeksom STOXX 600, ki se je znižal za 1,3 odstotka. Znamenja, da so centralne banke postale bolj jastrebovske (izraz, ki napoveduje zaostrovanje denarne politike), so prinesle višje donosnosti obveznic, kar je vplivalo predvsem na delnice iz defenzivnih sektorjev in na delnice tistih podjetij, ki izplačujejo visoke dividende. Vseeno so pri banki JPMorgan pomirili svoje stranke in jim sporočili, da negotovost, ki vlada v zadnjih dneh, ne pomeni začetka daljšega in konkretnega popravka navzdol, ampak gre bolj za odziv na dogajanje na obvezniških trgih.

V Frankfurtu najslabši teden letos

Newyorški Dow Jones je teden in mesec končal pri vrednosti 21.349 točk, kar pomeni, da je od začetka leta porasel za osem odstotkov. To je najboljše prvo polletje po letu 2013. Precej več, za 14,1 odstotka, se je od 1. januarja povzpela vrednost tehnološkega indeksa Nasdaq (najboljše prvo polletje po 2009), ki pa je v četrtek prvič po 13. aprilu zdrsnil pod 50-dnevno drseče povprečje, kar je v teoriji slabo znamenje. Frankfurtski delniški indeks DAX30 je v prvih šestih letošnjih mesecih pridobil 7,3 odstotka, a je kazalo precej bolje. V zadnjem tednu se je vrednost indeksa DAX stopila za 3,2 odstotka, tako da je DAX trpel največjo tedensko izgubo letos.

Fed spodbudil rast bančnih delnic

Če so bile donosnosti obveznic varnih držav še pred dvema tednoma na letošnjem dnu, so se zdaj občutno dvignile, pri nemški desetletni obveznici z 0,25 odstotka na 0,46 odstotka. Donosnost do dospetja primerljive ameriške obveznice se je zvišala na 2,28 odstotka. Je pa takšen scenarij pomagal bančnim delnicam, ki so bile ob energetskih edine, ki so zadnji teden pridobivale. Pomagala je tudi novica, da je Fed 34 ameriškim bankam v okviru drugega kroga letnih stresnih testov prižgal zeleno luč za odkup lastnih delnic in za povišanje dividend. To se je zgodilo prvič v sedemletni zgodovini obremenitvenih testov, ki jih je Fed uvedel ob finančni krizi.

Dow Jones (ZDA) 21.349 točk Nasdaq (ZDA) 6.140 DAX30 (Frankfurt) 12.325 Nikkei (Tokio) 20.033 SBI TOP (Ljubljana) 796 10-letne am. obvezn. donos: 2,30 % EUR/USD 1,1427 EUR/CHF 1,0964 bitcoin 2.425 USD nafta brent 47,97 USD zlato 1.241 USD euribor (6-mesečni) -0,271 %



.

Evro najvišje v 15 mesecih

Vrednost evra je v petek porasla do 1,1445 dolarja, kar je največ po lanskem maju. Na začetku leta je kazalo, da bo dolar v primerjavi z evrom dosegel pariteto, nato pa so ga gospodarski podatki in retorika vplivnih oseb z obeh strani Atlantika zbila na 14-mesečno dno. Donald Trump poudarja, da si želi šibkejši dolar, predsednik ECB-ja Mario Draghi pa je zadnji teden poskrbel za novo renesanso evropske valute, saj meni, da ni več deflacijskih pritiskov in da evrsko gospodarstvo lepo okreva. Večina meni, da bodo pri ECB-ju še letos najavili umik politike kvantitativnega sproščanja, torej odkupovanja obveznic.

Cene nafte sedmič zapored navzgor

Nafta se je velikopotezno pobrala z desetmesečnega dna in zadnji teden pridobila dobrih pet odstotkov. "Po strmem padcu v prejšnjih tednih so predvsem skladi hedge videli dobro nakupno priložnost, vzrok za rast pa lahko najdemo tudi v nižji ameriški proizvodnji," so dogajanje komentirali pri banki ABN Amro. Podatki kažejo, da so v ZDA zadnji teden dnevno načrpali 9,3 milijona sodov (159 litrov) nafte, kar pomeni padec proizvodnje za 100 tisoč sodov. Po dolgem času se je tudi zgodilo, da je upadlo število delujočih naftnih vrtin. Čeprav se je nafta v petek podražila sedmič zapored (brent je skočil na 48 dolarjev), je v prvem polletju cena padla za okrog 15 odstotkov, kar je največ po letu 1998.



Pri Cinkarni zbrisana vsa letošnja rast

Na Ljubljanski borzi se je indeks SBITOP zadnji teden zvišal za pol odstotka, za hip je (prvič po marcu) presegel tudi 800 točk in s tem skoraj dosegel letošnji vrh. Lukine delnice so se v pričakovanju lepih dividend povzpele za dobra dva odstotka in so spet nad 30 evri. Slovenski državni holding se je na petkovi skupščini odločil za nove nadzornike, hkrati pa zavrnil bojazni, da sledi tudi menjava uprave in prodaja podjetja. Telekomove delnice so v zadnjih petih dneh pridobile dva odstotka, Krkine pa odstotek. Na negativni strani omenimo 1,56-odstotni padec Cinkarne. Delnice so pri 167,50 evra najnižje po januarja, potem ko se je izjalovil še en poskus prodaje celjskega podjetja.

Tomaž Okorn