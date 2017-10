Nasvet bogataša: na razprodaji kupite veliko zobne kreme

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Newyorški delniški indeks Dow Jones je v torek pridobil 0,72 odstotka in dan končal pri 23.441 točkah. Med trgovanjem je Dow dosegel 23.485 točk. Foto: Reuters Bitcoin je zdrsnil na dobrih 5.500 dolarjev. Foto: Reuters Gorenjeve delnice so se v torek (sklenjenih je bilo 12 poslov v skupni vrednosti 24 tisoč evrov) pocenile za 1,7 odstotka, na 5,80 evra. Panasonic in Gorenje naj bi se pretekli mesec dogovorila o prenehanju sodelovanja, kar bi lahko povzročilo izpad desetine prihodkov skupine Gorenje. Foto: BoBo Sorodne novice Gorenje ne dela več za japonski Panasonic Jamie Dimon in Kitajci sprožili paniko na trgu kriptovalut Dodaj v

25. oktober 2017 ob 07:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Le teden po tem, ko je Dow Jones presegel 23 tisoč točk, je elitni indeks že na pol poti proti novi tisočici, se je pa ta teden ustavila rast bitcoina.

Že prejšnji teden je Dow Jones prav vsak dan končal rekordno visoko, ta teden pa spet ruši vse pred seboj. Odlični četrtletni poslovni rezultati korporacij 3M in Caterpillar (proizvajalec težke mehanizacije je že tretjič letos zvišal oceno celoletnih prihodkov) ter optimizem, da bo predsednik Trump lahko uresničil obljube o davčni reformi, so Dow včeraj potisnili do 23.485 točk. Frankfurtski DAX30 (13.013 točk) ni sledil optimizmu v New Yorku in se je zvišal le za 0,08 odstotka. Zvezde dneva so bile delnice Commerzbanke, ki so se podražile za šest odstotkov. Spet so se namreč okrepile špekulacije o prevzemu te nemške banke. Največ zanimanja so do zdaj pokazale italijanska banka UniCredit in francoski BNP Paribas in Crédit Agricole.

Evropski borzni trgovci so že v pričakovanju četrtkovega zasedanja Evropske centralne banke. Glavno vprašanje je, kaj bo guverner Mario Draghi povedal o nadaljevanju programa kvantitativnega sproščanja, ki se izteče decembra. Ker je inflacija še vedno precej daleč od ciljnih dveh odstotkov, večina meni, da se bodo pri ECB-ju odločili za vsaj šestmesečno (ali pa celo devetmesečno) podaljšanje programa odkupovanja obveznic, vendar bi bila vsota pol manjša, kot je trenutnih 60 milijard evrov mesečno. Najave cikla zviševanja obrestne mere še ni pričakovati - Draghi bo z izbranimi besedami najbrž nakazal, da bodo obresti še vsaj eno leto ničelne. Terminski trgi pričakujejo, da bo Evropska centralna banka šele v prvem četrtletju 2019 zvišala obrestno mero, pa še to le za 10 bazičnih točk. Za "klasični" dvig v višini 25 bazičnih točk naj bi se pri ECB-ju odločili šele na začetku leta 2020.



Cena paladija se je letos podvojila

Cena zlata se je včeraj spustila do 1.273 dolarjev za unčo (31,1 grama) in je že šest odstotkov nižja, kot je bila 8. septembra (1.357 dolarjev), ko je bila na enoletnem vrhu, kar je predvsem posledica krepitve dolarja v tem obdobju. Vedno večje možnosti so, da bo Fed decembra zvišal obrestno mero, za takšno potezo pa se bo odločil še dvakrat v letu 2018, kar ugodno vpliva na dolar. Vrednost evra je v torek zdrsnila pod 1,175 dolarja. Za vse, ki stavijo na rast zlata, bo zato zelo pomembno, kdo bo novi guverner Feda (Trump pravi, da je že zelo blizu končni odločitvi) in ali bo vodil jastrebovsko (hawkish) politiko, če uporabimo finančni besednjak. Z drugimi besedami: ali bo agresivno zviševal obrestno mero in s tem vplival na rast dolarja in posredno tudi na ceno zlata, ki je denominirana v ameriški valuti. Cena paladija znaša dobrih 950 dolarjev, cena platine pa približno 920 dolarjev. Vrednost paladija se je letos več kot podvojila in prvič po letu 2001 presegla vrednost platine. Obe kovini se uporabljata predvsem v avtomobilski industriji.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 24. oktobra:



ZAV. TRIGLAV +0,38 % 28,81 EUR KRKA +0,27 % 55,76 TELEKOM +0,11 % 82,99 PETROL +0,11 % 356,05 SAVA RE +0,06 % 16,31 CINKARNA -0,55 % 181,00 LUKA KOPER -0,61 % 30,81 GORENJE -1,69 % 5,80

Bitcoin naj bi v petih letih "ujel" Apple

Kriptovaluta bitcoin se je odmaknila od meje 6000 dolarjev in včeraj zdrsnila na dobrih 5500 dolarjev. Finančnik Ronnie Moas, ki je na začetku leta napovedal, da bo bitcoin dosegel 5000 dolarjev, meni, da lahko tržna kapitalizacija bitcoina (ta je bila pred dnevi prvič višja od sto milijard dolarjev) celo preseže tržno kapitalizacijo podjetja Apple, najvrednejšega podjetja v ZDA: "Bitcoin je treba jemati resno. Njegova tržna kapitalizacija je že višja od Goldman Sacha, v petih letih pa bo bitcoin ujel Apple in imel več kot 800 milijard dolarjev tržne kapitalizacije." Na vprašanje, zakaj so v zadnjih dneh trije ugledni možje močno kritizirali bitcoin, je odgovoril, da je to le zato, ker imajo visoke vložke v ameriških bankah, ki jim bitcoin predstavlja resno grožnjo.

Kritiki pravijo, da gre za indeks pranja denarja

Spomnimo: Jamie Dimon (JPMorgan Chase) je navrgel, da če si dovolj neumen, da kupuješ bitcoin, boš nekega dne za to kaznovan, savdski milijarder princ Alwaleed bin Talal pa je izjavil, da kriptovaluta brez nadzora pooseblja Enron v nastajanju (Enron je neslavno končal, potem ko se je izvedelo, kako je prirejal svoje bilance in skrival izgube), medtem ko je Larry Fink iz družbe BlackRock bitcoin označil kot indeks pranja denarja. "Ne pričakujem, da bi takšni ljudje priporočali nakup bitcoina, saj to škodi njihovemu poslu," je prepričan Moas, ki pričakuje, da bo cena bitcoina v naslednjem desetletju dosegla 50 tisoč dolarjev, tržna kapitalizacija pa bi lahko presegla bilijon dolarjev. Ker je ponudba bitcoinov omejena (21 milijonov bitcoinov), naj bi bilo po mnenju Moasa logično, da bo "200 milijonov ljudi po svetu, ki se bodo pulili za teh 21 milijonov bitcoinov, ceno izlicitiralo do 50 tisoč dolarjev."

Kako povečati blagostanje?

Da bi morali vlagatelj staviti na kriptovalute, je prepričan tudi milijarder Marc Cuban, ki je bil v karieri med drugim lastnik NBA-moštva Dallas. V pogovoru za Vanity Fair je dal nekaj nasvetov, kako postati bogatejši. Nekatere ideje so klasične (ne uporabljajte kreditnih kartic, ampak le debetne), druge v duhu današnjega časa (do deset odstotkov portfelja je treba vložiti v zelo tvegano naložbo, kot je bitcoin, pri čemer moraš biti pripravljen, da je ta denar že izgubljen), so pa tudi nenavadni nasveti. Cuban tako predlaga, da v okolju, ko na banki ni več nobene nagrade za depozite, izkoristimo večje popuste, ki jih ponujajo trgovci. Za primer navaja zobno kremo: "Če jo trgovec ponuja s 50-odstotnim popustom, jo kupite in naredite zaloge za dve leti. Tako boste nekaj prihranili in imeli več v denarnici."

Tomaž Okorn