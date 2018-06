Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Ukrep bo prizadel ne le proizvajalce jekel v EU-ju, temveč tudi porabnike v ZDA, saj proizvodov, ki jih v ZDA izvaža tudi skupina Sij, domači jeklarji ne proizvajajo oziroma jih v omejenih količinah. Foto: BoBo V Impolu, največjem slovenskem predelovalcu aluminija, upajo, da bo EU sprejel ustrezne protiukrepe in zaščitil evropske proizvajalce Foto: BoBo Ameriški predsednik Donald Trump je uvedbo 25-odstotnih carin na jeklo in 10-odstotnih carin na aluminij in proizvode iz aluminija z argumentom zaščite nacionalne varnosti ZDA napovedal že marca. Foto: Reuters Prek svoje hčerinske družbe v ZDA smo oddali obrazce za izvzetje tistih jekel, za katere vemo, da se v ZDA ne proizvajajo oz. se proizvajajo v omejenih količinah ali pa ne dosegajo zahtevane ravni kakovosti. Pri izpolnjevanju obrazcev za izvzetje jekel informacijsko podpiramo in pomagamo tudi našim kupcem v ZDA, ki prošnje za izvzetje oddajajo v svojem imenu. Tibor Šimonka, Sij Sorodne novice EU bo na carine ZDA odgovorila s protiukrepi in pritožbo pri WTO-ju Tusk: Kdo potrebuje sovražnike ob prijateljih, kot je Trump? Dodaj v

Negativne posledice zaradi carin ZDA za Sij in Impol

EU mora ustrezno povračilno ukrepati

Zaradi s 1. junijem uvedenih carin ZDA na uvoz jekla in aluminija tudi za države EU-ja, bosta skupini Sij in Impol imeli negativne posledice, so opozorili v obeh družbah.

"Učinek uvedenih carin bo povečal pritiske na evropskem trgu, saj lahko pričakujemo, da bodo evropski proizvajalci in proizvajalci iz tretjih držav tukaj iskali dodatne priložnosti," so pojasnili v skupini Impol iz Slovenske Bistrice pod vodstvom Jerneja Čokla, kjer upajo, da se bo Unija ustrezno odzvala in tudi sama sprejela ukrepe, s katerimi bo zaščitila evropske proizvajalce.

Impol skoraj 95 odstotkov vseh svojih izdelkov proda na tuje trge, zato bodo ameriške carine imele negativen učinek na njihove prihodke. Letos so prav izvoz v ZDA precej povečali, saj so na tamkajšnji trg prodrli tudi z valjanimi izdelki, medtem ko so v preteklosti v ZDA izvažali samo stiskane izdelke. S kupci že imajo sklenjene pogodbe, kar jim sicer prinaša določeno stabilnost, vendar lahko pričakujejo pritiske na spremembe pogojev poslovanja.

Impol je lani ustvaril skoraj 667 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je za dobro petino več kot leto pred tem. Na ameriškem trgu so lani od tega ustvarili 1,5 odstotka vseh prihodkov, sicer pa je njihov največji trg EU. Več kot tretjino prihodkov so ustvarili v Nemčiji, skoraj 15 odstotkov v Italiji, pred Slovenijo pa je bila s 5,8 odstotka lani še Češka.







Sij za izvzetje njihovih jekel

V Skupini Sij, ki je v letu 2017 v ZDA ustvarila 67,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja devetodstotni delež prihodkov od prodaje v jeklarski dejavnosti, so z aktivnostmi za izvzetje določenih vrst jekel začeli že marca letos ob prvih napovedih uvedbe carin na uvoz jekel v ZDA. Hkrati so se od takrat zavzemali tudi za izvzetje EU-ja kot celote.

"Prek svoje hčerinske družbe v ZDA smo oddali obrazce za izvzetje tistih jekel, za katere vemo, da se v ZDA ne proizvajajo oz. se proizvajajo v omejenih količinah ali pa ne dosegajo zahtevane ravni kakovosti. Pri izpolnjevanju obrazcev za izvzetje jekel informacijsko podpiramo in pomagamo tudi našim kupcem v ZDA, ki prošnje za izvzetje oddajajo v svojem imenu," je pojasnil član uprave skupine Sij Tibor Šimonka.

Ukrep bo namreč po pojasnilih Šimonke prizadel ne le proizvajalce jekel v EU-ju, temveč tudi porabnike v ZDA, saj proizvodov, ki jih v ZDA izvaža tudi Skupina Sij, domači jeklarji ne proizvajajo oziroma jih v omejenih količinah.

Porazdelitev bremena z ameriškimi strankami

Sij je od vseh večjih porabnikov pridobil tudi uradne obrazložitve, zakaj predlagajo, da se Sijeva jekla izvzamejo, in jih uporabil kot dodatek oddanim prošnjam za izvzetje. Z največjimi ameriškimi strankami, ki so partnerji Sija že vrsto let, iščejo tudi rešitve v smeri porazdelitve dodatnega bremena stroška carin skozi ustrezne dvige prodajnih cen, je pojasnil Šimonka.

Ob tem Šimonka opozarja še, da bodo količine, ki jih dolgoročno lahko izgubijo na trgu ZDA, primorani nadomeščati tudi s prodajo na druge trge, predvsem v EU, kjer pa pričakujejo še dodatne pritiske zaradi preusmerjanja presežkov na evropski trg, ter na Bližnjem vzhodu in deloma tudi v Aziji. "Naši naslednji koraki bodo odvisni tudi od zaščitnih ukrepov za jeklarsko industrijo, ki naj bi jih EU sprejela v bližnji prihodnosti," je napovedal Šimonka.

Trumpove carine

Ameriški predsednik Donald Trump je uvedbo 25-odstotnih carin na jeklo in 10-odstotnih carin na aluminij in proizvode iz aluminija z argumentom zaščite nacionalne varnosti ZDA napovedal že marca. Iz njih je nato začasno za približno tri mesece izvzel EU, Avstralijo, Argentino, Brazilijo, Kanado, Mehiko in Južno Korejo. Z vsemi, razen z EU ter obema partnericama iz severnoameriškega sporazuma o prosti trgovini Nafta, je nato dosegel dogovor.

ZDA z današnjim dnem tako uvajajo višje carine na uvoz jekla in aluminija za EU, Mehiko in Kanado. Carine na jeklo bodo 25-odstotne, na aluminij pa 10-odstotne, uveljavljene pa bodo danes ob polnoči po lokalnem času na vzhodni obali ZDA.

V AmChamu razočarani nad Washingtonom

V Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji (AmCham Slovenija) so izrazili razočaranje nad odločitvijo ameriške vlade. "Prepričani smo, da bodo tovrstni enostranski ukrepi negativno vplivali na odnose med sicer najmočnejšima svetovnima zaveznicama in seveda izzvali povračilne ukrepe. Zaskrbljeni smo zaradi škode, ki jo bo taka odločitev povzročila za čezatlantsko gospodarstvo, prav tako pa nas skrbi negativen vpliv na delovna mesta, naložbe in varnost. Prepričani smo, da Evropska unija izpolnjuje vsa merila, določena za trajno oprostitev, saj nikakor ne ogroža ZDA na področju nacionalne varnosti in zato ne bi smela biti tarča takih ukrepov," so zapisali v izjavi za javnost.

