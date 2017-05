Nekdanji člani uprave NLB-ja pred parlamentarno komisijo

Nadaljevanje zaslišanj v preiskavah o zlorabah v bančnem sistemu

15. maj 2017 ob 10:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu nadaljuje zaslišanje prič. Pred komisijo tokrat pričata Alojz Slavko Jamnik in Matej Narat, nekdanja člana uprave NLB-ja.

Jamnika, ki je med drugim skrbel za poslovanje NLB-ja z velikimi podjetji, so člani komisije spraševali predvsem o njegovi vlogi pri poslih z Zvonom 1 in Zvonom 2, T2-jem in SCT-jem, večjimi kreditojemalci banke. Alojz Jamnik je namreč brat ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika ter nekdanjega člana upravnega odbora in solastnika propadlega SCT-ja Janeza Jamnika.

Parlamentarna preiskovalna komisija za preiskavo zlorab v bančnem sistemu nadaljuje preiskavo praks poslovanja v NLB-ju. Komisijo zanima predvsem, kje so razlogi, da je nastala bančna luknja, ki je v času recesije zahtevala znatno dokapitalizacijo slovenskih bank, največ prav NLB.

Na zadnji seji je komisija zaslišala Borisa Zakrajška, ki je med letoma 2002 in 2008 vodil hčerinsko družbo NLB-ja. Zakrajšek je dejal, da je bančna luknja nesrečna zgodba, za katero pa stojijo ljudje z imeni in priimki. Ključen razlog je, da je bila rast kreditnega portfelja, tako Zakrajšek, absolutno previsoka.

Parlamentarna preiskovalna komisija je pred časom že objavila poročilo o dogajanju v nekdanjih Probanki in Factor banki. Komisija je v poročilu ugotovila slabe prakse v obeh bankah, ki sta poslovali s pomanjkljivim nadzorom, del krivde pa je komisija pripisala tudi bančnemu regulatorju.

L. L.