Nekdanji delodajalec toži nekdanje zaposlene za 620.000 evrov

Hčerinsko podjete Javorja Pivka

9. maj 2017 ob 14:33

Pivka - MMC RTV SLO

Javor - Lamelirani program nekdanje zaposlene toži za odškodnino, ker naj bi z eno spontano ustavitvijo dela povzročili 620.000 evrov škode. Delavci opozarjajo, da so takrat le odšli do vodstva po pojasnila, kdaj bodo dobili plače.

41 nekdanjih delavcev hčerinskega podjetja Javor - Lamelirani program v stečaju je konec tedna od Delovnega sodišča Koper prejelo tožbe, v katerih nekdanji likvidacijski upravitelj, pisarna Šilc in partnerji, od njih terja plačilo 620.000 evrov odškodnine. Toliko naj bi je namreč nastalo ob spontani ustavitvi dela 5. maja pred dvema letoma.

Delavci so začudeni, saj pravijo, da tistega dne "iz obupa" niso zagnali strojev. Od likvidacijskega upravitelja Milana Šilca so zahtevali pojasnila, kdaj jim bo izplačal plače za zadnje tri mesece in poravnal prispevke, ki jih ni poravnal še veliko dlje. Toda vodstvo naj bi zahtevalo, naj do 10. ure zapustijo proizvodno halo.

Agonija se je vlekla še precej časa, Lamelirani program je iz likvidacije septembra lani prešel v stečaj, vendar se je likvidacijski upravitelj pritožil, zato se je družba do 24. februarja letos znašla v patpoložaju. Sodišče je namreč takrat ponovno oklicalo stečaj. Te dni pa so opeharjeni delavci prejeli še tožbe. Sekretarja območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov (ZSSS) za Primorsko in Notranjsko Bojana Kramarja tožba zelo preseneča, po pravni poti pa jo bo delavcem pomagal ovreči.

"Primer je tako absurden, da ga v praksi, ki jo imam, ne poznam takega, pa tudi sicer so redki primeri, da so bili delavci zaradi stavke toženi za povzročeno škodo," je izjavil Kramar. Poudaril je, da je škodo najprej delodajalec povzročil njim. "Najprej bi moral biti delodajalec toliko pošten in toliko čist, da nima dolgov do delavcev, šele potem jim lahko kar koli očita," je dodal.

Stečajna upraviteljica Nataša Jeršič pojasnjuje, da se z začetkom stečajnega postopka vsi pravdni postopki prekinejo. Stečajni upravitelj pa se potem – po presoji, ali je tožbeni zahtevek utemeljen ali ne, in kakšna verjetnost za njegovo ugodno rešitev, odloči, ali ga bo nadaljeval ali umaknil. Najprej pa se mora seznaniti z njegovo vsebino. Za nadaljnje korake se bo odločila šele po temeljiti proučitvi dokumentacije.

Sabrina Mulec, Radio Slovenija