Nemčija: Sindikati javnega sektorja dosegli povišanje plač

Pogajanja je spremljal tudi ECB

18. april 2018 ob 12:00

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški sindikati javnega sektorja, ki zastopajo več kot dva milijona javnih uslužbencev, so v torek dosegli dogovor o zvišanju plač za 7,5 odstotka v naslednjih dveh letih in pol.

Sindikati bodo tako prekinili nadaljnje stavkovne aktivnosti, ki so v prejšnjih tednih potekale v javnem prevozu, komunali, vrtcih, zdravstvu in drugih javnih službah.

Dogovor sindikalnih združenj Verdi in dbb z nemško vlado in lokalnimi oblastmi predvideva postopno zviševanje plač, in sicer za 3,19 odstotka že za aprilsko plačo, za 3,09 odstotka se bodo plače povišale s prihodnjim aprilom, za še 1,06 odstotka pa se bodo povišale s 1. marcem 2020, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Delavcem z nizkimi dohodki še enkratno izplačilo

Zaposleni z nizkimi dohodki bodo prejeli tudi enkratno izplačilo v višini 250 evrov, plačna razmerja v javnem sektorju pa bodo prilagodili in jih naredili bolj transparentna, na spletni strani poroča Deutsche Welle.

Do dogovora je prišlo po treh dneh pogajanj in nizu opozorilnih stavk po vseh državi prejšnji teden, ki so povzročile veliko težav predvsem v prometu.

Minister: Zaposlitve v javnem sektorju bolj privlačne

Notranji minister Horst Seehofer je že izrazil zadovoljstvo glede dogovora. Kot je dejal, bodo zaposlitve v javnem sektorju postale bolj privlačne, ne bo pa to preveč obremenilo državne blagajne.

Po njegovih ocenah naj bi sicer dogovor zvezno blagajno obremenil za dodatne 2,2 milijarde evrov letno. Lokalne oblasti pa bodo morale po oceni Združenja uslužbencev v lokalni samoupravi (VKA) prispevati še dodatnih 7,5 milijarde evrov.

Pogajanja so sicer pozorno spremljali tudi v Evropski centralni banki (ECB). Vsakršno pomembno zvišanje nemških plač bi namreč lahko zvišalo inflacijo v vseh državah z evrom, to pa bi lahko vplivalo tudi na prihodnje odločitve ECB-ja glede stimulativnih ukrepov.

B. V.