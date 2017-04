Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nemška podjetja iščejo dobavitelje iz srednje in vzhodnoevropskih držav. Foto: Reuters Najbolj zaželena so podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovinskih izdelkov ter izdelkov iz plastičnih mas in gume predvsem za avtomobilsko industrijo. Ponovno povabilo k sodelovanju pa zgolj potrjuje dejstvo, da so slovenski izdelki v Nemčiji zelo cenjeni. Gertrud Rantzen Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nemška podjetja iščejo tudi slovenske dobavitelje

"Slovenski izdelki v Nemčiji zelo cenjeni"

15. april 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovensko-nemška gospodarska zbornica vabi slovenska podjetja, da se v Beogradu konec maja udeležijo srečanj z 48 nemškimi podjetji. Gre za večje proizvajalce v avtomobilski in strojni industriji.

Nabavne iniciative nemškega zveznega združenja za materialno gospodarstvo, nabavo in logistiko (BME) se bodo tako med drugimi udeležila podjetja Airbus Helicopters, Bosch Rexroth, Draexlmaier, Knauf Engineering in Leifheit, ki bodo iskala dobavitelje iz srednje in vzhodnoevropskih držav. BME je zaradi velikega zadovoljstva s slovenskimi dobavitelji k partnerstvu pri dogodku že tretje leto zapored povabilo Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, so pojasnili v zbornici.

"Najbolj zaželena so podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovinskih izdelkov ter izdelkov iz plastičnih mas in gume predvsem za avtomobilsko industrijo. Ponovno povabilo k sodelovanju pa zgolj potrjuje dejstvo, da so slovenski izdelki v Nemčiji zelo cenjeni," je pojasnila predsednica slovensko-nemške zbornice Gertrud Rantzen.

Med nemškimi podjetji, ki bodo letos iskala dobavitelje, bodo prevladovala predvsem podjetja iz avtomobilske industrije, predelave kovin in kovinskih izdelkov ter izdelkov iz umetnih in plastičnih mas ter industrija elektrotehnike in elektronike.

Prijave slovenskih podjetij v zbornici sprejemajo do 24. aprila, prijava pa je brezplačna. Na dogodek, ki bo potekal 31. maja v Beogradu, bodo povabljena tista slovenska podjetja, ki jih bodo nemška podjetja prepoznala kot potencialne dobavitelje in partnerje. Lani je združenje BME na podoben dogodek povabilo 21 slovenskih podjetij.

