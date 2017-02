Neuradno: Slovenija in Hrvaška našli skupno rešitev za Cimos

Obe strani zdaj čakata na podpis italijanskega kupca

16. februar 2017 ob 16:46,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 17:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Po neuradnih podatkih sta DUTB in hrvaška Agencija za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) dosegli skupen dogovor glede Cimosa. Zdaj čakata le še na podpis italijanskega kupca.

Sklad Palladio Finanziaria bo za Cimos odštel 110 milijonov evrov, prevzel del Cimosovih dolgov in družbo dokapitaliziral z 20 milijoni evrov. Da je dogovor s Hrvaško okoli Cimosa dosežen, je potrdil tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je dejal, da "kljub vsem težavam, ki so bile, in problemčičem, ki so še, pa lahko optimistično gledamo na prihodnosti Cimosa".

Kot je znano, se spor z DAB-jem vleče zaradi 20 milijonov evrov posojila, ki ga je Cimos najel pri propadli Riječki banki, terjatev pa je po stečaju prevzel DAB. Zadnji dogovor, ki sta ga sklenila Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marič, pa določa, da bo Slovenija Hrvaški plačala sedem milijonov evrov.

Cimosu grozil stečaj

Kljub doseženemu dogovoru pa je hrvaška stran poskrbela za zaplet, saj je končni dogovor vseboval še dva dodatna pogoja, in sicer ohranitev vseh delovnih mest na Hrvaškem za nadaljnji dve leti, v kar pa sklad Palladio Finanziaria ni želel privoliti, saj ne more napovedati poslovnih izidov družbe v prihodnjih dveh letih.

L. L.