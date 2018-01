Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Družba Herz bo v okviru štirimilijonske investicije v Šmartnem pri Litiji zgradila nov proizvodni obrat. Foto: BoBo Miro Cerar je dejal, da so investicije eden najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja. Foto: EPA Vlada se trudi gospodarstvenikom čim bolj olajšati poslovanje, je dejal minister Zdravko Počivalšek. Foto: BoBo Investicije eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja, zato je v Sloveniji dobrodošel vsak investitor, ki ima jasno vizijo poslovanja, je trajnostno naravnan in družbeno odgovoren. Miro Cerar Sorodne novice Se bosta projekta Emonika in Kolizej vendarle premaknila z mrtve točke? Je udeležba Madžarske pri drugem tiru res nujna? Dodaj v

Novi proizvodni obrat družbe Herz bo prinesel do 100 delovnih mest

Štiri milijone evrov težka investicija v Šmartnem pri Litiji

23. januar 2018 ob 16:08

Šmartno pri Litiji - MMC RTV SLO, STA

Družba Herz je v Šmartnem pri Litiji začela graditi nov obrat, v katerega bodo vložili štiri milijone evrov, prinesel pa bo do 100 novih delovnih mest.

Ob polaganju temeljnega kamna sta bila prisotna tudi premier Miro Cerar in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki sta izrazila zadovoljstvo, da je družba za širitev izbrala Slovenijo.

Družba, ki je nastala leta 2006 z združitvijo podjetij Unitas in Kovina ter je članica mednarodne skupine Herz s sedežem na Dunaju, bo v bližini sedeža v Šmartnem pri Litiji postavila obrat, velik 5.000 kvadratnih metrov, od česar bo 3.500 kvadratnih metrov namenjenih proizvodnji, preostalo pa skladiščenju.

Začetek proizvodnje v obratu, v katerem bodo izdelovali krogelne ventile in sanitarne armature, ki so plod lastnega razvoja, je načrtovan za september. Naložba v objekt je ocenjena na dva milijona evrov, še dva milijona evrov bodo namenili za stroje, je za ponedeljkovo izdajo časnika Finance povedal direktor družbe Damir Rutar. Z obratom naj bi ustvarili od 70 do 100 novih delovnih mest in za polovico povečali proizvodne zmogljivosti.

Investicije najpomembnejši dejavnik

Premier Cerar je na slovesnosti polaganja temeljnega kamna poudaril, da so "investicije eden najpomembnejših dejavnikov pri pospeševanju gospodarskega razvoja, zato je v Sloveniji dobrodošel vsak investitor, ki ima jasno vizijo poslovanja, je trajnostno naravnan in družbeno odgovoren", so sporočili iz njegovega kabineta.

Po njegovih besedah bi se ta zgodba lahko odvila tudi drugače, saj je podjetje na začetek projekta čakalo več kot osem let. "Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo je zato podjetju priskočilo na pomoč, predvsem pri odkupu zemljišč in pridobitvi dovoljenj," je povzel.

Po Cerarjevem mnenju je naložba dokaz, da je Slovenija zaradi izjemne lokacije, vpetosti v mednarodno poslovno okolje in dobro izobražene delovne sile odlična lokacija za naložbe.

Lažje poslovanje za gospodarstvenike

Minister Počivalšek je dodal, da se vlada trudi gospodarstvenikom olajšati poslovanje in jih čim bolj stimulirati za dodatno rast ter s tem za izboljšavo delovnih razmer za vse zaposlene. "Rezultati so jasno vidni. Dokaz za to so ravno investicije podjetij, kot je Herz, ki je tehnološko napredno podjetje, usmerjeno v prihodnost in trajnostno rast," je dejal.

Lani 1,2 milijona evrov dobička

Družba, ki trenutno zaposluje 267 ljudi, je v poslovnem letu, ki se je izteklo marca lani, ustvarila 24,6 milijona evrov prihodkov in 1,2 milijona evrov čistega dobička, v tekočem poslovnem letu pa načrtujejo 30 milijonov evrov prihodkov in 1,5 milijona evrov čistega dobička.

Širitev proizvodnje je nujna, saj imajo bistveno več naročil, kot jih lahko izpolnijo, je za petkovo izdajo Dela povedal Rutar. Najpozneje v letu 2023 načrtujejo prodati za 50 milijonov evrov izdelkov in pridelati 2,5 milijona evrov dobička.

Posebno zahvalo izrekam Ministrstvu za gospodarski razvoj in občini Šmartno pri Litiji, ki sta družbi #Herz pomagali pri odkupu vseh potrebnih zemljišč in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Ob uspešnem zaključku pripravljalnih postopkov vam čestitam za začetek gradnje. pic.twitter.com/7e25ptokW4 — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) January 23, 2018

G. K.