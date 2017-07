Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Antolovič je poudaril, da sistem IPS ni nekaj novega, saj ga nenazadnje uporabljajo tudi v drugih lukah po svetu. Osebno pa mu ni všeč, da so delavci IPS plačani precej nižje od drugih. Foto: Radio Koper Prvi nadzornik Luke Koper Antolovič pravi, da bo šele čas pokazal, ali bo uprava dela dobro. Foto: Radio Koper VIDEO Luške nadzornike bo vodil... Sorodne novice Izglasovan odpoklic nadzornikov Luke Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Novi prvi nadzornik Luke Koper bo o morebitni menjavi uprave razmišljal po opravljeni reviziji

Predsednik uprave Luke Koper postal Rado Antolovič

14. julij 2017 ob 16:55

Koper - MMC RTV SLO/STA

Na čelo nadzornega sveta so na ustanovni seji nadzornega sveta imenovali Rada Antoloviča, za njegovega namestnika pa Uroša Ilića.

Nadzorni svet je med drugim sprejel tudi načrt nadaljnjega dela in imenoval štiri komisije: revizijsko, kadrovsko, komisijo za naložbe in komisijo za organizacijo in procese, so sporočili iz Luke Koper.

Kot je v izjavi po seji pojasnil Antolovič, se ob vsaki menjavi nadzornikov govori tudi o menjavi uprave, vendar bo šele čas pokazal, ali bo uprava delala dobro. "Dosti stvari je, ki jih moramo obravnavati, dosti stvari je treba pogledati v globino in jih rešiti," je dodal.

Glede posebne revizije poslov Luke z izvajalci pristaniških storitev (IPS) je Antolovič ocenil, da revizija samo po sebi ni nič nenavadnega. "Mislim, da cilj revizije ni negativen, če se pravilno usmerimo," je dejal.

Čakanje na izsledke revizije

Na vprašanje, ali uprava na čelu z Dragom Matićem uživa zaupanje nadzornega sveta, je novi prvi nadzornik poudaril, da bo treba počakati na izsledke revizije. Sicer pa je osebno ocenil, da je uprava "delala dosti dobro", a hkrati dodal, da bi lahko delala še bolje.

Revizija po njegovih besedah lahko traja različno dolgo, odvisno od tega, kaj vse bo obsegala in kaj bodo revizorji našli. Kot je poudaril Antolovič, sistem IPS ni nekaj novega v Kopru in ga nenazadnje uporabljajo tudi v drugih lukah po svetu. Osebno pa mu ni všeč, da so delavci IPS plačani precej nižje od drugih. Vendar so ugibanja o vlogi uprave pri tem zdaj lahko zgolj špekulacije, je še dodal.

Za mesto predsednika uprave Antolovič ni zainteresiran

Revizorji sicer še niso začeli z delom, tudi o tem bo govora na naslednji seji nadzornega sveta, ki bo že 28. julija. Je pa Antolovič poudaril pomen ustanovitve nove komisije za organizacijo in procese, ki bo namenjena optimizaciji vseh procesov znotraj družbe. "Mislim, da je zdaj z vsemi temi investicijami prišel čas, da se z notranjimi procesi začnemo bolj ukvarjati," je dodal.

Antolovič je ob tem zavrnil možnost, da bi sam šel za predsednika uprave Luke. Na zdajšnjem delovnem mestu se namreč dobro počuti, delo pa mu nudi številne izzive, zato ni zainteresiran za mesto predsednika uprave v Kopru.

Sa. J.