Več kot 10-odstotna rast izvoza in uvoza

Presežek v blagovni menjavi v januarju dosegel 36,7 milijona evrov

12. marec 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vrednost slovenskega izvoza se je januarja na letni ravni okrepila za 13,6 odstotka, na 2,39 milijarde evrov, uvoza pa za 12,5 odstotka, na 2,35 milijarde evrov.

Presežek v blagovni menjavi je bil ustvarjen v januarju že peto leto zapored in je letos dosegel 36,7 milijona evrov. Letošnjega januarja sta vrednosti izvoza in uvoza višji tudi od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v lanskem letu, in sicer je bila vrednost izvoza januarja višja za 1,7 odstotka, vrednost uvoza pa za 2,5 odstotka, kažejo objavljeni podatki statističnega urada.

Slovenija je januarja v članice Evropske unije izvozila za 1,9 milijarde evrov blaga, kar je za 15,1 odstotka več kot januarja lani, od tam pa uvozila za 1,8 milijarde evrov blaga, kar na letni ravni pomeni 7,8-odstotno rast. Januarski presežek v blagovni menjavi pri trgovanju z državami članicami Unije je znašal 66,3 milijona evrov in je bil najvišji v zadnjih dveh letih.

V države, ki niso članice EU-ja, je Slovenija januarja izvozila za 0,5 milijarde evrov blaga, kar je bilo za 8,2 odstotka več kot januarja 2017. Uvoz iz teh držav se je na letni ravni povečal za 32,2 odstotka, na pol milijarde evrov blaga. "Glavni razlog za tolikšno povečanje uvoza je enkratna večja transakcija iz skupine pogonski stroji in naprave," so pojasnili na statističnem uradu.

