Novogoriškemu Goapu prestižna svetovna nagrada za pametne hiše

31. maj 2017 ob 19:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na največjem svetovnem sejmu tehnologije za t. i. pametne hiše v Københavnu je novogoriška družba Goap prejela ugledno nagrado za razvoj in promocijo brezžične tehnologije Z-Wave.

V Goapu razvijajo izdelke za pametne hiše, ki so najmanjši na svetu in najpreprostejši za uporabo ter namestitev. Poleg pametnih hiš delujejo tudi na področju avtomatizacije največjih potniških ladij na svetu.

Tehnologija Z-Wave omogoča povezavo med 1.700 različnimi izdelki in združuje 450 različnih podjetij na svetu. "V tem združenju so tudi giganti, kot sta Samsung, Huawei, tudi Apple se bo temu pridružil, tako da je bila konkurenca zelo huda," so pojasnili iz podjetja.

Več o nagradi in inovaciji v prispevku novinarke Mojce Dumančič za TV Slovenija.