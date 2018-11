Nuklearna elektrarna Krško bo presegla načrtovano letno proizvdnjo energijo

Vodstvo elektrarne se osredotoča na nadaljevanje varnostne nadgradnje elektrarne

26. november 2018 ob 15:52

Krško - MMC RTV SLO, STA

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) naj bi ob stabilnem obratovanju in brez varnostnih težav s 5,5 milijarde kilovatnih ur proizvedene električne energije presegla proizvodne načrte letošnjega remontnega leta. Poslovni izidi Neka so v okviru načrtov, z nadaljevanjem varnostne nadgradnje pa je osredotočena na zagotavljanje dolgoročnosti obratovanja.

Predsednik uprave krške nuklearke Stane Rožman je povedal, da je Nek letos do danes družbenikoma dobavil nekaj manj kot 4,9 milijarde kilovatnih ur električne energije, s čimer so dobavne načrte presegli za dobrih 50 milijonov kilovatnih ur. Presežek je Rožman pripisal učinkovitosti in stabilnosti obratovanja, skrbnemu obratovalnemu nadzoru, dobremu sodelovanju z organi upravljanja, zavzetosti zaposlenih v Neku, ugodnim hidrološkim razmeram in s tem povezanemu dobremu termodinamičnemu izkoristku elektrarne.

Sicer bodo letos dosegli zastavljene cilje in izpolnili poslanstvo na vseh temeljnih področjih, nadzorniki Neka pa so že potrdili gospodarski načrt prihodnjega leta in dolgoročni naložbeni načrt do leta 2023. Ta prihodnjemu letu namenja približno 50 milijonov evrov vlaganj. Glavnino teh bo predstavljalo končanje oz. dokončna izvedba programa nadgradnje varnosti Neka in menjava nekatere dotrajane opreme na sekundarni strani, kot je menjava visokotlačne turbine, s čimer bodo zagotovili visoko stabilnost obratovanja in njegovo predvidljivost. Omenjeno vsoto bodo zagotovili iz sredstev amortizacije, delno pa ima Nek tudi možnost bančnega zadolževanja, je še dejal Rožman.

Izvedba druge faze varnostne nadgradnje

Po besedah tehničnega direktorja Neka Maria Gluhaka je letos intenzivno potekala druga faza programa nadgradnje varnosti Neka, njen večji pa so izvedli med aprilskim remontom. Za najbolj kompleksen projekt je označil projekt utrjene varnostne zgradbe z osmimi modifikacijami, ki so v končni fazi omogočile delovanje pomožne komandne sobe v obsegu, ki po potrebi omogoča nadzor varne zaustavitve elektrarne zunaj glavne komandne sobe.

Del te faze je bila tudi nadgradnja operativnega podpornega centra. Z njegovo gradnjo bodo končali predvidoma do konca leta. Začeli so tudi tretjo fazo varnostne nadgradnje in sicer z vgradnjo sistemov, ki bodo zagotovili alternativni dolgoročni odvod toplote iz reaktorske sredice. Končanje tega projekta predvidevajo leta 2021.

V uporabi zgradba za ravnanje z radoaktivnim tovorom

V Neku so tudi spomladi začeli uporabljati zgradbo za ravnanje z opremo in s pošiljkami radioaktivnih tovorov. S to so vzpostavili "visoke standarde in izboljšali delovne pogoje pri ravnanju z nizko- in srednjeradioaktivnimi odpadki". Sicer pa iz začasnega skladišča Neka za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke vanjo premeščajo tehnološko opremo za obdelavo radioaktivnih odpadkov, kot sta visokotlačna stiskalnica in merilna oprema. V omenjenem začasnem odlagališču bodo s tem sprostili del prostora in tako lažje premostili obdobje do izgradnje končnega odlagališča.

Sproščeni prostor bodo do predvidoma leta 2022 uporabljali za skladiščenje novo nastalih paketov nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Objekt omogoča visoke delovne standarde pri ravnanju z odpadki, testiranjih in vzdrževanju, je še ocenil Gluhak.

Član uprave Neka Hrvoje Perharić pa je ob tem poudaril varnostne vidike in doseganje tovrstnih visokih standardov v Neku. Med drugim je opozoril, da je bila v oktobrski številki strokovne revije Nuclear Engineering International objavljena primerjava, v kateri so po letnem kazalcu zmogljivosti primerjali 341 elektrarn. Nek se je tam uvrstila na "visoko" 23. mesto. Visoka uvrstitev pa je posledica strokovnega dela, dobrega vzdrževanja sistemov in opreme ter premišljenih naložb, je še poudaril Perharić.

L. L.