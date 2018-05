Ob odprtju TE Brestanica: nujna bo razprava o energetski strategiji

Slavnostni govornik je bil Borut Pahor

21. maj 2018 ob 16:31

Brestanica - MMC RTV SLO, STA

Predsednik države Borut Pahor je ob odprtju novega nadomestnega plinskega agregata Termoelektrarne Brestanica pozval k razpravi o energetski strategiji države in k strnitvi moči za zagotovitev dolgoročne oskrbe z električno energijo.

Pahor je dejal, da državo pri energetski politiki čaka "vprašanje prihodnje uporabe jedrske energije", s katerim se ne bo dalo več dolgo odlašati.

Ker je tretjina slovenskega energetskega trga pokrita z jedrskim virom, bo potrebna neka odločitev. "Če bomo hoteli ostati glede tega v prihodnje brezskrbni, bomo morali v naslednjih letih glede tega izreči našo politično in potem tudi strokovno odločitev," je opozoril in dodal, da je razprava o energetski strategiji zapletena. Da se pri njej "mešajo zelo zapletene strokovne in politične dileme" ter da je treba pri teh upoštevati tudi javno mnenje. "Bolj kot bomo javnost pritegnili v to razpravo, lažje nam bo v prihodnje sprejemati odločitve," je pojasnil Pahor.

Novi plinski blok je sicer aprila začel polletno poskusno obratovanje.

Menjali bodo bloke, ki obratujejo od leta 1975

Po podatkih TEB-a se z odprtjem novega plinskega bloka in njegovim poskusnim obratovanjem končuje prvi del naložbe v tehnološko nadgradnjo elektrarne, s katero bodo postopno zamenjali sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja zgrajene plinske agregate.

Graditi so začeli marca predlani in hkrati začeli menjavo blokov, ki obratujejo od leta 1975. Za naložbo v skupni vrednosti nekaj manj kot 35 milijonov evrov so namenili 70 odstotkov lastnega denarja in razliko pokrili s posojili. Po prvotnih naložbenih načrtih naj bi bila naložba približno štiri milijone evrov oz. devet odstotkov dražja.

Obratovalno obdobje treh starih plinskih blokov se sicer kljub rednemu vzdrževanju in razmeroma malo obratovalnim uram izteka. Hkrati 40 let stara tehnologija ne ustreza sodobnim okoljskim merilom.

Do polne moči v manj kot 13 minutah

Nadomestni plinski blok je močno povečal izkoristek plinske turbine, jedro glavne tehnološke opreme pa predstavljata industrijska plinska turbina SGT 8000 z nazivno močjo 53 megavatov in generator električne energije.

Del glavne tehnološke opreme je tudi dizelski električni agregat, ki omogoča zagon plinske turbine v breznapetostnem stanju oz. t. i. temni zagon. Tehnološko opremo je zagotovil konzorcij Stenmark, ki ga sestavljata Siemens Slovenija in Siemens Švedska.

Novi plinski blok omogoča zagon do polne moči v manj kot 13 minutah, kar ustreza uveljavljenim merilom zagotavljanja terciarne rezerve. Za zdaj so zgradili le prvi nadomestni blok. V novozgrajeni stavbi je sicer prostor še za morebitno drugo turbino, o njeni gradnji naj bi odločali konec leta.

TEB je vodilni ponudnik sistemskih storitev terciarne regulacije in t. i. temnega zagona v slovenskem elektroenergetskem sistemu, s svojo posebno plinsko tehnologijo pa zanj zagotavlja temeljne sistemske storitve. Skrbi za terciarno regulacijsko rezervo, če izpade večja proizvodnih blokov ali ob drugih motnjah v energetskem sistemu, in za zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja ter s tem za možnost vzpostavljanja omrežja v primeru sistemskega razpada.

Sa. J.