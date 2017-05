Ocean Orchids prodal nekaj manj orhidej, a so uspeli povečati dobiček

Za letos načrtujejo povečanje izvoza

7. maj 2017 ob 11:48

Dobrovnik - MMC RTV SLO/STA

Podjetje Ocean Orchids iz Dobrovnika je lani prodalo za 6,7 milijona evrov orhidej, kar je za 200.000 evrov manj kot leto prej, čisti dobiček pa so glede na leto 2015 povečali za 56.000 evrov na 554.000 evrov.

V podjetju so pojasnili, čakajo na izid razpisa za razvojni denar, da bi zgradili novo, ponikovalno vrtino, saj jo bodo vrtali le, če bodo uspešni na razpisu. Geotermalna voda za vzgojo orhidej v rastlinjakih se namreč zdaj steka v Radmožanski kanal.

Od države pričakujejo, da bo sofinancirala približno 30-odstotni delež naložbe, vredne okoli dva milijona evrov, razliko pa bodo plačali z lastnim denarjem in dolgoročnim posojilom. Vroča voda, ki jo izkoriščajo prek izmenjevalnika, bi se po novi vrtini tako vračala v vodonosnik na globini 2.310 metrov.

Za pridobivanje geotermalne vode iz vrtine, izvrtane leta 2005 in globoke 1.583 metrov, jim je država decembra 2015 podelila vodno pravico za skupno letno količino vode nekaj manj kot 190.000 kubičnih metrov oziroma šest litrov na sekundo, ob reinjekcijski vrtini pa bi se obseg koncesije povečal za količino vrnjene neonesnažene vode. Skupaj s koncesijsko dajatvijo, vodnim povračilom in stroškom monitoringa je letni obratovalni strošek vrtine okoli 200.000 evrov.

Ocean Orchids so sicer vodilni gojitelj orhidej v srednji in jugovzhodni Evropi in izvaža v 12 držav. V podjetju je 37 zaposlenih s povprečno mesečno bruto plačo 1.120 evrov. Za prihodnje leto pa načrtujejo povečanje izvoza, katerega delež je lani znašal 68 odstotkov.

A. Č.