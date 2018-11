OECD napoveduje upočasnitev gospodarske rasti za Slovenijo

Za letos državi napovedujejo 4,4-odstotno krepitev BDP-ja

21. november 2018 ob 12:33

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Po napovedih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj se bo slovenska gospodarska rast v prihodnjih dveh letih občutno upočasnila. Zaposlovanje ostaja živahno.

OECD je predstavil svoje najnovejše gospodarske napovedi in pri tem pod drobnogled vzel tudi Slovenijo. Gospodarska rast, ki bo v letu 2018 ostala zmerna, se bo po njihovih napovedih nato upočasnila. Stopnja inflacije pa se bo v drugi polovici leta 2020 povzpela nad tri odstotke.

Maja so v svoji napovedi rast slovenskega bruto domačega proizvoda v letu 2018 zvišali na pet odstotkov, zdaj pa so to številko spet znižali - na 4,4 odstotka.

Leta 2019 bo gospodarska rast Slovenije namesto 3,9-odstotna le 3,6-odstotna. Dodatno se bo upočasnila v letu 2020, in sicer na 2,7 odstotka.

Rast BDP/mesec objave 2018 2019 2020 Umar/september 4,4 % 3,7 % 3,4 % Banka Slovenije/julij 4,6 % 3,9 % 3,4 % Evropska komisija/

november 4,3 % 3,3 % 3,0 % OECD /november 4,4 % 3,6 % 2,7 % EBRD /maj 4,0 % 3,3 % IMF /oktober 4,5 % 3,4 %

A. S.