OECD občutno izboljšal napoved rasti za Slovenijo

Za letos napoveduje 4,9-odstotno rast

28. november 2017 ob 12:46

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Svetovno gospodarstvo raste enakomerno in najhitreje po letu 2010, ugotavlja OECD. Znova je precej izboljšal napoved slovenske gospodarske rasti. V letu 2017 na 4,9 odstotka in v letu 2018 na 4,3 odstotka, za leto 2019 pa 3,4-odstotno rats.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je občutno izboljšala napoved slovenske gospodarske rasti. Ugotavlja, da gospodarsko rast poganja močna zunanja trgovina, krepita se tudi zasebna potrošnja in investicije. A v prihodnjih dveh letih bo rast na bolj zmernih ravneh, a bo ostala nad potencialno rastjo.

Zasebno potrošnjo bodo podpirale investicije prebivalstva v stanovanja, k čemur bo prispevalo nadaljnje povečevanje zaposlenosti in hitrejša realna rast plač. S tem pa izvoz ne bo imel več takšnega prispevka k rasti, saj se bo konkurenčnost znižala zaradi novih pritiskov na trgu dela.

Po mnenju OECD bi morala država fiskalno politiko nekoliko bolj zaostriti, okrepiti prizadevanja za privatizacijo, da bi zmanjšala razmerje med javnim dolgom in bruto domačim proizvodom predvsem zaradi demografskih pritiskov. Čeprav se je finančni sistem z uspešno sanacijo bank izvil iz krize, pa okolje nizkih obrestnih mer predstavlja tveganje za njegovo prihodnost.

Velik napredek v zadnjih dveh letih

V septembrskem poročilu o gospodarskem pregledu Slovenije, ki ga za članice pripravi vsaki dve leti, je organizacija ugotovila, da je država v zadnjih dveh letih naredila ogromen napredek. Priporočajo pa, da naj poskrbi za vzdržnost javnih financ, se ustrezno spoprime z izzivi staranja prebivalstva in izboljša produktivnost.

Zadnje napovedi rasti:

RAST BDP-ja 2017 2018 2019 Umar 4,4 % 3,9 % 3,2 % Evropska komisija 4,7 % 4,0 % 3,3 % OECD 4,9 % 4,3 % 3,4 % EBRD 4,0 % 2,9 % / Banka Slovenije 3,5 % 3,1 % 3,0 % IMF 4,0 % 2,5 % /



Svetovno gospodarstvo pozivajo k več investicijam

Tudi svetovno gospodarstvo raste, a bo za ohranitev ugodnega stanja okrepiti investicije, o splošni svetovni gospodarski klimi pravi OECD. Državam priporoča, naj omogočijo konkurenci prijaznejše regulativno okolje z manj vmešavanja države v gospodarstvo. Oceno rasti svetovnega gospodarstvaso za letos ohranili pri 3,6 odstotka. Prihodnje leto naj bi dosegla 3,7 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot v prejšnji napovedi, nato pa naj bi se do leta 2019 znižala nazaj na 3,6 odstotka, je razvidno iz gradiva, objavljenega na spletnih straneh OECD.

Kot ugotavljajo v organizaciji, so šibka rast svetovnega povpraševanja in strahovi glede morebitnih političnih zapletov po letu 2008 povzročili trdovratno investicijsko šibkost. V nekaterih državah jo je še dodatno oslabila preveč restriktivna bančna politika. OECD državam tako priporoča, naj izvedejo reforme za izboljšanje produktivnosti zasebnega sektorja, ki ga ponekod dušijo prestroge državne regulacije. To bi zvišalo plače in omogočilo bolj vključujočo rast, menijo.

Napovedi rasti po svetu

Od večjih gospodarstev Nemčiji za letos napovedujejo 2,5-odstotno gospodarsko rast, prihodnje leto 2,3-odstotno, leta 2019 pa 1,9-odstotno. Francosko gospodarstvo naj bi letos in prihodnje leto raslo po 1,8-odstotni stopnji, leta 2019 pa po 1,7-odstotni. Italiji napovedujejo 1,6-, 1,5- oziroma 1,3-odstotno rast. Upočasnila se bo tudi rast britanskega gospodarstva, ki naj bi se letos okrepilo za 1,5 odstotka, prihodnje leto za 1,2 odstotka, leta 2019 pa za 1,1 odstotka. V ZDA naj bi letos beležili 2,2-odstotno rast BDP-ja, prihodnje leto 2,5-odstotno, leta 2019 pa 2,1-odstotno. Japonsko gospodarstvo bo po pričakovanjih letos raslo po 1,5-odstotni stopnji, v prihodnjih dveh letih pa po približno enoodstotni. Občutno hitrejša naj bi bila rast Kitajske, in sicer 6,8-, 6,6- oziroma 6,4-odstotna.

A. S.