Slovenijo je treba pripraviti na hitro staranje prebivalstva. Foto: Pixabay "Ljudje morajo začeti delati dlje," je dejal Bert Brys z OECD. Foto: MMC RTV Slovenija

OECD: "Upokojitvena starost se mora zvišati"

Študija OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji

13. junij 2018 ob 15:00,

zadnji poseg: 13. junij 2018 ob 15:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

V študiji o preoblikovanju obdavčitve dela OECD Sloveniji predlaga znižanje prispevkov za socialno varnost ter uvedbo nepremičninskega davka in opozarja na nujnost zvišanja upokojitvene starosti.

Ministrstvo za finance je predstavilo študijo OECD-ja o možni spremembi obdavčitve dela v Sloveniji, ki v prvi vrsti ugotavlja, da bo morala prihajajoča davčna reforma Slovenijo pripraviti na staranje prebivalstva. "Do leta 2050 bo v Sloveniji 33 odstotokov ljudi starejših od 65 let," je v prostorih vlade RS opozoril Bert Brys iz Centra za davčno politiko in administracijo pri OECD. Izdatki povezani s starostjo prebivalstva bodo na državni proračun pritisnili s stroški zdravstva in pokojnin. Hkrati se bo zaradi višjega deleža upokojencev znižali prihodki iz socialnega varstva in dohodnine, ki jih odvajajo zaposleni.

Na OECD so sicer ugotovili, da je odstotek delovno aktivnih med 25 in 54 letom v Sloveniji najvišji med vsemi članicami te organizacije, saj dosega kar 90 odstotkov. "Ne le moški, tudi ženske delajo na polno, masikje drugje ženske koristijo skrajšan delovni čas," je izjavil Brys in hkrati opozoril, da smo pri vključevanju starejših od 54 let na trg dela ena najbolj neuspešnih držav.

Nižji prispevki za socialno varnost

"Obdavčitev dela je pri vas zelo visoka," je dejal Brys in pri tem pozval k znižanju prispevkov za socialno varnost, izpad, ki bi ga znižanje pozročilo pa bi po njegovem mnenju lahko pokrili z zvišano dohodnino in davkom na nepremičnine. Večja vloga dohodnine bi po Brysovih besedah lahko omogočila znižanje prispevkov za socialno varnost za pet odstotkov. Brys meni, da bi takšna reforma tudi spodbudila vključevanje nezaposlenih na trg dela in motivirala najslabše plačane, nizkokvalificirane in starejše delavce, saj bi jim to nekoliko zvišalo njihov neto prihodek.

Preveč radodarne davčne olajšave

Med priporočili OECD je tudi odprava najvišje dohodninske stopnje in zvišanje dohodninskih stopenj v drugem, tretjem in četrtem dohodninskem razredu. Če bi odpravili 50 odstotno dohodninsko stopnjo bi letno izgubili 13 milijonov evrov, če pa bi znižali to stopnjo s 50 na 45 odstotkov bi izgubili 6 milijonov evrov, kaže študija. Na drugi strani pa OECD predlaga znižanje davčih olajšav: "Vaši otroški dodatki in olajšave so zelo radodarni," meni Brys, ki predlaga, da se olajšava ukine, otroški dodatek pa naj dobi vsaka družina, ne glede na dohodek.

Larisa Daugul