"Opažamo, da je čedalje več ljudi vse bolj revnih"

Kako se rešiti iz primeža zadolženosti

8. maj 2018 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Veliko je prelomnih življenjskih dogodkov. Ljudje se upokojijo, dohodki se prepolovijo," je o vzrokih za finančne težave ljudi pojasnila Alenka Hebar Lavrič iz nevladne organizacije Prelomi, ki ponuja psihosocialno pomoč ljudem v dolgovih.

Številni Slovenci se spoprijemajo s preobremenjenostjo s posojili in drugimi dolgovi. Zaradi tega pa nimajo dovolj sredstev za sprotno življenje in so v nenehnem stresu. Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je za reševanje tovrstnih težav predstavila posebno brošuro z napotki, kako se izviti iz dolžniškega brezna. Ljudi, ki so imajo težave zaradi dolgov, pa je očitno vse več.

"Pomembno je, da potrošnik, preden se odloči za zadolžitev pri banki ali nebančnem dajalcu posojil, dobro prouči morebitne nevarnosti ter premisli, ali je načrtovani nakup res (nujno) potreben. Če pa se znajdete v položaju, ko posojilnih ali lizinških obrokov ne morete več odplačevati, takoj poiščite pomoč in naredite načrt, kako stopiti iz začaranega kroga," je poudarila Alina Meško iz ZPS-ja.

"Opažamo, da je čedalje več ljudi vse revnejših, to je težava. Vendar ne gre le za tiste z minimalnimi prihodki," je opozorila Alenka Hebar Lavrič z inštituta za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje Prelomi, ki nudi psihosocialno pomoč ljudem v dolgovih in drugih denarnih stiskah ...

Iskalcev pomoči zaradi dolžniške stiske je vsako leto več. Če so se lani ukvarjali s 150 primeri, iskalcem pomoči nudijo tudi pravne nasvete in druge napotke, denimo, kako v osebni stečaj, so letos imeli že 130 primerov.

Vzroki za zadolževanje so različni. Nekateri pač preveč trošijo in se zadolžujejo za materialne dobrine. "Najpogostejši razlog zadolževanja, ki se spremeni v prezadolženost, je nakup avtomobila na lizing. Življenje dolžnikov se vrti okoli poplačila vseh stroškov, povezanih s tem, tudi na račun preživetja. Preden se zadolžimo, je potreben razmislek o tem, kaj v življenju dejansko potrebujemo in ali se za nekaj zadolžiti ali ne. Ko nismo več v stanju, da poravnamo plačila, je nujno takoj poiskati pomoč," je dejala Hebar Lavričeva in dodala, da so stvari na obroke večkrat prelahko dostopne.

Nizki dohodki in veliki stroški

Na drugi strani pa do dolgov prihaja zaradi nizkih dohodkov, ki komaj ali pa ne pokrijejo vseh nujnih izdatkov, ki jih posameznik ima. Precej težav imajo ljudje ob upokojitvi. "Tega je veliko. Ljudje so prejemali plačo 1000 evrov, zdaj pa imajo 500 evrov pokojnine. Posojila iz preteklosti pa so ostala in jih je treba odplačevati še 5, 10 let," je dejala. Težava je lahko tudi smrt zakonca, saj se prihodki gospodinjstva prepolovijo. Veliko težavo pri nizkih prejemkih predstavljajo tudi visoki stanovanjski stroški, saj se dolgovi za elektriko, vodo in druge storitve kopičijo. Posledica so tudi številne deložacije tudi iz neprofitnih stanovanj.

V Prelomih pomoči željnim le redko svetujejo, da se za reševanje finančnih stisk dodatno zadolžujejo. Na drugi strani pa so se tudi pri bankah zaostrili pogoji za posojila, zato ljudje iščejo druge načine, kako do denarja. Denimo z izposojanjem pri fizičnih osebah na podlagi notarskega zapisa, kar je lahko še težje breme za odplačevanje dolgov. Sicer pa opažajo, da vedno do resnih težav ne pripelje en samo posojilo, temveč kombinacija posojil in zadolževanja ter nato en izreden dogodek ali nepremišljena odločitev.

Iskanje zaslužkov na spletu

V zadnjem času zaznavajo tudi vse več težav tudi zaradi spletnih obljub o hitrih zaslužkih kot tudi zaradi številnih spletnih iger na srečo. "Razmere na trgu obljubljajo zaslužke. Z bitcoinom in nekaterimi spletnimi igrami je šlo vse čez meje. Dejstvo je, da enkrat dobite in desetkrat izgubite," je še opozorila Hebar Lavričeva.

Gregor Cerar